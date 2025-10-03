Campanella, auto nell’area verde . FdI: "Un pericolo per le famiglie"

Un’area verde pubblica regolarmente utilizzata come parcheggio. E questo nonostante includa al suo interno giochi, alberi e panchine. È quanto accade in via Curiel, nel quartiere Campanella. Lo denuncia, dopo aver raccolto le segnalazioni di chi abita in zona, il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia).

"I residenti ci riferiscono che i veicoli salgono sulla pista ciclabile per parcheggiare tra i giochi e le panchine – riferisce Vacchi –. Questo crea un potenziale pericolo per l’incolumità di chi frequenta il parco, in particolare le famiglie e i bambini. Non è una questione di necessità, ma di mera comodità, considerando che nell’immediata vicinanza, tra il parcheggio del centro sociale, via Curiel e le scuole Pulicari, ci sono decine e decine di posti auto gratuiti disponibili".

Sulla vicenda, l’esponente di opposizione annuncia di aver presentato un’interrogazione alla Giunta. Nel documento, "si sollevano inoltre diverse criticità – prosegue Vacchi – e ci si chiede perché il sindaco Panieri e la sua vice Spada abbiano mancato di rispondere ai residenti in modo chiaro". Gli abitanti della zona avrebbero chiesto lumi anche ad Area Blu senza ottenere risposta.

"Abbiamo chiesto se agli atti risulti che l’uso dell’area sia indicata come parco giochi-area verde oppure come parcheggio, e se esista un atto che a vario titolo regoli l’uso dell’area – va avanti il meloniano –. Inoltre, nel 2024 sono stati eseguiti lavori che avrebbero visto la rimozione di diversi giochi, sostituiti da uno solo, e l’utilizzo di ghiaia al posto di fondi ‘anticaduta’ più sicuri. E infine l’illuminazione risulta essere insufficiente: ci si chiede come sia possibile che Panieri non se ne renda conto".

Fratelli d’Italia chiede dunque al Municipio "quale sia la destinazione d’uso di quest’area, se l’utilizzo del parco come parcheggio non sia contrario alla sua preminente destinazione d’uso e se non sia opportuno far cessare immediatamente tale uso a zona di parcheggio, anche attraverso l’installazione di strumenti che impediscano l’accesso ai veicoli in una zona che dovrebbe essere verde. Chiediamo che la questione – conclude Vacchi – venga messa all’ordine del giorno sia in aula consiglio ma anche nella conferenza traffico. Pensiamo sia fondamentale che il Comune dia un giudizio chiaro e si impegni a ripristinare l’uso più consono dei luoghi, garantendo sicurezza per quest’area verde, restituendola alla sua funzione pubblica e d’incontro per le famiglie della comunità".