’Campanilismo’ in Pedagna. Al via la rassegna di prosa

Debutta domani al cinema teatro Pedagna (in via Vivaldi 70) la rassegna teatrale di ‘Incipit’ e sul palco è atteso lo spettacolo ‘Campanilismo’.

L’appuntamento con il teatro di prosa, promosso dalle associazioni Noi Giovani e Primola, è alle 21, e vedrà in scena diversi atti brevi di Achille Campanile che faranno sorridere il pubblico grazie alle vicende di due coppie che rischiano di scoppiare. Alla regia, ci saranno i professionisti Federico Caiazzo e Gian Marco Pezzoli. "Siamo molto emozionati – afferma Caiazzo, anche direttore artistico della rassegna in collaborazione con il presidente di Primola, Riccardo De Luna –. Speriamo sia un’occasione per crescere".

A calcare il palco, ci sarà un dinamico gruppo composto dagli attori Francesco Bambina, Francesco Bedeschi, Irene Bolognesi, Alex Bigini, Chiara De Ninno, Chiara Franceschelli, Giovanni Merli, Gloria Menduni, Matteo Righini, Edoardo Sella, Samuele Silvestri e Caterina Taroni. Le scenografie, invece, saranno di Marco Scarpa.

Il giorno dopo debutterà invece a teatro la rassegna per ragazzi e famiglie di Primola ‘Piccole Storie’, a partire dalle 16.

Lo spettacolo ‘Le vie del tesoro’, con la compagnia ’A tutto tondo’ sarà interattivo. Il pubblico dovrà infatti ’aiutare’ gli attori, tra cui Andrea Marchi, a intraprendere un viaggio.

Per partecipare agli eventi, è consigliabile acquistare la prevendita su eventbrite, ma sarà possibile comprare i biglietti anche all’ingresso.

Aleksandra Arandelovic