Campeggi temporanei, i costi

Saranno quattro i campeggi temporanei a disposizione del popolo della Formula 1: via Tiro a Segno, Osservanza, Ortignola e via Pediano.

In via Tiro a segno, accesso consentito giovedì 15 dalle 14 alle 21 e venerdì 16 dalle 7 alle 22. (minimo due notti). Tariffe giornaliere: tende fino a 4 posti 12 euro; tende oltre 4 posti 15 euro; roulotte e camper fino a 7 metri 22 euro; camper oltre 7 metri 25 euro; auto 10 euro; motocicli 8 euro; più 10 euro per ogni persona e 10 euro per l’elettricità; tassa di soggiorno 1 euro. Prenotazioni via mail a pretiroasegno@gmail.com; info: 347.5650151.

Al campeggio dell’Osservanza (ingresso viale Zappi, 120) accesso consentito da giovedì 15 alle 14; chiusura lunedì 19 alle 10. Tariffe giornaliere: tende fino a 4 posti 12 euro; tende oltre 4 posti 15 euro; roulotte e camper fino a 7 metri 22 euro; camper oltre 7 metri 25 euro; auto 10 euro; moto 8 euro; più 10 euro per ogni persona; tassa di soggiorno 1 euro. Prenotazioni via mail a clandelleorme.imola1@gmail.com; info 348.5801750 – 339.2294844.

Al campeggio dell’Ortignola (via Ortignola, 3/M) accesso giovedì 15 dalle 14 alle 21; da venerdì 16 a domenica 18 dalle 10.15 alle 21. Chiusura lunedì 19 alle 10. Tariffe giornaliere: tende fino a 4 posti 12 euro; tende oltre 4 posti 15 euro; roulotte e camper fino a 7 metri 22 euro; camper oltre sette metri 25 euro; auto 10 euro; moto 8 euro; più 10 euro per ogni persona; tassa di soggiorno 1 euro. Prenotazioni via mail a imolafaenza@uisp.it; info: 348.7981201 (Paola).

Al campeggio GpTents di via Pediano accesso dalle 6 di mercoledì 14 fino alle 10 di lunedì 19. Tariffe: a partire da 20 euro per ogni persona al giorno; energia elettrica supplemento di 150 euro/per piazzola per l’intero soggiorno; tassa di soggiorno 1 euro. Prenotazioni via mail a info@gptents.com; info + 43 677 61932522.