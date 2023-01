Camper fest, oltre 600 piazzole nel paddock 2

Si chiama ‘Imola camper fest’ l’evento in programma da venerdì 14 a domenica 16 aprile in Autodromo. Lo organizza la Rete imprese imolesi in collaborazione con Formula Imola, Comune e associazione campeggiatori Imola.

Verrà allestito un vero e proprio ‘Villaggio del camperista’ nel paddock 2, con oltre 600 piazzole pronte a ospitare gli appassionati del settore. Ci sarà poi un’area expo per scoprire soluzioni e accessori per camperismo e outdoor negli stand allestiti all’interno dei box. Non mancherà una zona destinata alla ristorazione allestita per conoscere piatti e prodotti tipici del territorio con menù e degustazioni, vini e birrifici artigianali. Previste anche visite guidate in centro storico e nei borghi vicini, pedalate sulla ciclovia del Santerno e sul tracciato dei mondiali del ciclismo, camminate su sentieri del parco della Vena del Gesso.

Altro punto di forza della manifestazione sarà la mostra mercato del camper usato: concessionari e privati potranno esporre per la vendita i propri camper e caravan. Sarà possibile espletare la pratica attraverso un’agenzia autorizzata.

Il programma dell’evento prevede, venerdì 14 dalle 15 alle 19, accoglienza e sistemazione dei camper nelle piazzole riservate del paddock 2. Sabato 15 alle 9.30 inizio attività con inaugurazione alla presenza delle autorità, visite guidate alla città e alle aziende partecipanti all’Expo. Alle 12.30 apertura stand gastronomici dei prodotti tipici del territorio e, in serata, al termine dello svolgimento delle varie attività, uno spettacolo musicale. Domenica 16 alle 8.30 grande sfilata dei camper nella pista dell’Autodromo. Alle 11 apertura del circuito alle biciclette seguito, alle 12.30, dall’accesso libero agli stand gastronomici e dalla prosecuzione delle attività. Alle 19 la chiusura della festa.