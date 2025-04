Campi estivi, 65 associazioni accreditate. Presto il bando per richiedere i contributi regionali

I campi estivi accreditati sono 35 per il Comune di Imola e 65 se si allarga il conto al Circondario. Nei prossimi giorni, intanto, nei vari siti dei Comuni, sarà pubblicato il bando per le famiglie che hanno diritto ai contributi. Le risorse per la prossima estate per il Circondario imolese sono 322.000 euro: finanziano i bonus per le famiglie con figli dai tre ai 13 anni, quindi nati dal 2012 al 2022, che potranno contare su un contributo massimo di 300 euro a figlio – nel limite di 100 euro a settimana per tre settimane – per la frequenza ai centri estivi. Per fare richiesta serve l’Isee 2025 o, per chi non ne fosse in possesso, quello del 2024, con limite massimo di reddito entro i 26.000 euro. Inoltre, potranno essere ammessi al contributo per l’abbattimento della quota di iscrizione bambini e ragazzi con disabilità certificata indipendentemente dall’Isee delle famiglie. La richiesta di contributo va presentata on line tramite Spid, Cie o Cns. Le famiglie che presenteranno domanda e saranno ammesse a contributo potranno usufruire del bonus solo qualora scelgano di iscrivere i propri figli in uno dei centri accreditati. L’iscrizione al campo estivo andrà fatta direttamente all’associazione, Ente o cooperativa che organizza il campo. "Ci aspettiamo l’adesione di un’utenza numerosa", dice l’assessora alla Scuola di Imola Gianna Gambetti: i centri estivi sono "importanti occasioni di socializzazione" e, ai fondi della Regione, il Comune di Imola aggiunge 180.000 euro per il sostegno dei bambini con disabilità.