Campionato di giornalismo. Oggi tocca ai vincitori. Gli studenti protagonisti

Una festa per gli studenti e le studentesse imolesi di Cronisti in Classe. Si conclude oggi l’annuale edizione del campionato di giornalismo promosso e ideato da il Resto del Carlino, che da più di vent’anni offre ad alunni e alunne la possibilità di entrare a contatto con il mondo dell’informazione, permettendo loro di produrre articoli, interviste ed elaborati pubblicati poi sulle pagine del nostro quotidiano.

Nella Sala Polivalente della Banca di Imola, storico sponsor del progetto insieme con Conad Nord Ovest, alcune delle scuole partecipanti all’iniziativa, questa mattina dalle 10,30, scopriranno chi, tra di loro, si è aggiudicato la vittoria e i premi istituiti dai nostri partner. Una vittoria che arriva dopo quattro lunghi mesi di lavoro, in cui le classi aderenti hanno ideato e poi scritto articoli di giornale, indossando i panni dei cronisti. I giornalisti in erba hanno visto pubblicati, ogni martedì da febbraio alla settimana scorsa, i loro testi, che hanno affrontato temi delicati e importanti.

Un percorso vero e proprio, questo, che ha permesso ai lettori di comprendere a pieno le sensibilità dei cittadini più giovani, gli studenti delle scuole medie. Ma prima di addentrarci tra le righe dei loro scritti, vediamo da chi, quest’anno, è stata composta la squadra scolastica che si contenderà i premi: hanno partecipato al progetto le scuole medie Aldo Moro di Toscanella, le Luigi Orsini di Imola e le Visitandine Malpighi di Castel San Pietro Terme, così come le Pasolini Dall’Onda, che si trovano a Sesto Imolese.

Le classi di questi istituti hanno scelto liberamente un tema di attualità e cronaca da elaborare, mettendo al centro ciò che più maggiormente sta loro a cuore. In questo modo, tra interviste, ricerche e approfondimenti, i giovanissimi sono riusciti a regalarci la fotografia di come loro vedono il mondo.

Dalla realtà imolese a loro conosciuta, gli alunni e le alunne partecipanti all’iniziativa hanno frugato nelle loro menti, scegliendo di trattare diversi temi, che non coinvolgono solo il territorio della loro città, ma anche il mondo intero. Infatti, tra gli elaborati troviamo testi che insistono e indagano sulla guerra e i conflitti bellici che, ancora oggi, sono presenti in molte aree, Paesi e territorio del nostro mondo moderno; altri allievi hanno invece sfruttato le loro uscite didattiche per scrivere testi e articoli connessi allo sport, alla sanità o alla cultura. Un esempio? I lavori prodotti dalle Sante Zennaro, che hanno raccontato della loro visita alla struttura di riabilitazione di Montecatone e anche di quella a Bologna, in occasione della visita alla mostra di Antonio Ligabue. Le scuole Pasolini, invece, hanno deciso di toccare un argomento purtroppo al centro delle cronache dei quotidiani e dell’opinione pubblica: la violenza di genere. Alunni e alunne hanno scavato in profondità, grazie a un incontro con il Centro Antiviolenza di Imola e degli approfondimenti nati nelle mura scolastiche. Le Orsini, poi, in differenti articoli hanno approfondito la dipendenza dal fumo, le forte alluvioni che hanno colpito il nostro territorio e anche la produzione di vino. Infine, le Visitandine Malpighi hanno optato per raccontare la storia e vita della giornalista Cecilia Sala, così come quella dell’attivista Greta Thunberg. Oggi scopriremo chi saranno i vincitori.