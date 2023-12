Campioni di ospitalità. Premiato il Golf club: "Uno staff d’eccellenza"

Quando si dice ‘sentirsi come a casa’. Il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro è stato inserito nelle nomination degli Italian Golf Awards 2024, nella categoria segreteria. Il front office del Le Fonti, dunque, risulta tra i migliori in assoluto in Italia, vincendo la concorrenza di molti altri club del Bel Paese, alcuni quotatissimi, che non vantano però un’accoglienza qualitativamente alta come quello castellano. "Ci riempie d’orgoglio questo riconoscimento, un orgoglio per noi e soprattutto un orgoglio per i componenti della nostra segreteria. Uno staff di persone che sono tutte della nostra zona, e che vivono il Le Fonti come fosse casa loro, con un calore che evidentemente riescono perfettamente a trasferire ai nostri ospiti", commenta il presidente Ivano Serrantoni, che non ha dubbi su quali siano i punti di forza del comparto di accoglienza del club e come si sia arrivati a questo risultato. "Ci sono stati anni in cui lo staff è cambiato spesso, con diversi avvicendamenti. Ormai da un lungo periodo invece il gruppo è lo stesso, arricchito proprio negli ultimi tempi dall’ingresso di un ragazzo molto giovane, figlio di una precisa scelta del club, ovvero quella di puntare anche sui giovani per il futuro della nostra house".

La nomination è stata un’autentica sorpresa, ammette Serrantoni. "L’organizzazione dell’Italian Golf Awards valuta i circoli presentandosi in incognito proprio per valutare senza influenze la preparazione dello staff. Per questo abbiamo accolto l’arrivo della nomination con stupore e al tempo stesso con particolare soddisfazione", sottolinea il presidente. Il personale, ci tiene a precisare Serrantoni, "viene formato da noi, all’interno del club. I componenti del front office sono i primi occhi che incrociano i giocatori che ci vengono a trovare al circolo, per questo per noi ha particolare importanza farci trovare pronti, preparati". Un’accoglienza, quella del Le Fonti, particolarmente apprezzata anche da chi arriva da ben oltre i confini delle Alpi. "Abbiamo una significativa crescita di ospiti stranieri. Arrivano dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Spagna e molti, moltissimi dalla Scandinavia. Sono gruppi itineranti, che soggiornano anche alcuni mesi nel nostro Paese. Vogliamo farli sentire come a casa", conclude Serrantoni.

Claudio Bolognesi