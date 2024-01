"Campo da calcio, Albertazzi trovi un’altra soluzione"

"Come gli succede spesso il Sindaco Albertazzi si vanta per una scelta che le famiglie interessate giudicano molto negativamente". L’accusa arriva dal Pd di Dozza e Toscanella, dove la campagna elettorale comincia già a fare scintille. E il tema è quello dell’apertura libera del campo parrocchiale della domenica pomeriggio come ’compensazione’ per la sparizione del campetto al centro ’Papparelli’ dove sono in via di affidamento i lavori.

"Siccome ha deciso di cancellare a Toscanella lo spazio di un campetto di calcetto molto utilizzato dai ragazzi, per farne un parcheggio inutile, vicino alla scuola – accusano dal Pd – , ha cercato, avvicinandosi le elezioni, di trovare una soluzione. Bisogna ricordare che questo campo libero e sicuro, all’aperto, era ricoperto di erba sintetica, ma oggi non è altro che una piattaforma di cemento con dei buchi che si riempiono di acqua, perché il Comune non ha mai fatto manutenzione.

Nonostante ciò alcune mamme ci hanno detto che questo campetto è meglio di niente! Perché i ragazzi e i giovani di Toscanella e di Dozza non hanno spazi e strutture dove aggregarsi e socializzare". Il Pd poi rincara la dose: "La Dozzese calcio ha in affitto il campo e lo spogliatoio della Parrocchia. Il sindaco, non sapendolo, ha chiesto a Don Marco Renzi l’utilizzo del campo. Dirottato alla Dozzese ha scoperto che il campo è libero solo la domenica pomeriggio, mentre nel vecchio campo i ragazzi vanno tutti i giorni. Tra l’altro questa soluzione abborracciata richiederà un dispendio inutile di energie del volontariato, perché il campo dovrà essere aperto e chiuso da volontari la domenica pomeriggio. Il sindaco convochi le famiglie e i ragazzi – conclude il Pd e ragioni con loro e con l’Ufficio tecnico comunale, per trovare una nuova soluzione".