Campo da tennis, ultimati i lavori per la nuova recinzione

L’accordo per la gestione dell’impianto sportivo tennistico sottoscritto tra il municipio di Casalfiumanese ed il Casale Tennis Club Asd ha portato in dote anche l’installazione di una nuova recinzione per il campo da gioco in terra rossa. Una miglioria che si è abbinata a quella eseguita nel 2018 con il completo rifacimento del manto del rettangolo usato per la pratica della disciplina. Lavori utili per garantire alla struttura la massima efficienza e fruibilità nonché alimentare quell’offerta sportiva rivolta alla comunità. Non solo. Una bella programmazione di corsi per ragazzi e adulti che sono spesso sfociati nella crescita agonistica di diversi talenti. "La riqualificazione coincide col termine delle lavorazioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il nostro ente ed il gestore – spiega Filippo Vega, assessore allo sport di Casalfiumanese –. Sinergie tra pubblico e privato che portano al raggiungimento di un duplice risultato in termini di qualità e di valorizzazione dell’impiantistica esistente".