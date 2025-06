Campo di Sasso Morelli . Fondi per gli spogliatoi . Piano da mezzo milione

Via libera della Regione a un contributo di 345mila euro, a fronte di un progetto complessivo da quasi mezzo milione, per la costruzione del nuovo spogliatoio per il campo da calcio di Sasso Morelli. Si tratta di un intervento atteso da tempo, per il quale è stato approvato da tempo un progetto esecutivo, che già in passato il Comune aveva candidato senza successo a un bando ministeriale.

La Giunta del presidente Michele de Pascale ha poi destinato altri quattro finanziamenti relativi ad altrettanti interventi pensati per migliorare le strutture sportive del circondario. Assieme ai 500mila euro, annunciati nei giorni scorsi, per la palestra delle scuole Albertazzi Pizzigotti (progetto da oltre 1 milione), ce ne sono altrettanti messi sul tavolo sempre dalla Regione anche per Mordano, impegnata prossimamente nel primo lotto di lavori per il centro sportivo polivalente (da 800mila euro), che consisteranno nella realizzazione del nuovo campo da calcio e spogliatoi.

Sorride anche la Vallata del Santerno. A Casalfiumanese arriveranno oltre 445mila euro per trasformare, con un investimento totale di 524mila euro circa, la pista da motocross in uno spazio dedicato alle bici. Per Borgo Tossignano ecco invece 187mila euro per l’efficientamento energetico (da 400mila euro complessivi) degli spogliatoi del campo sportivo. In totale, per i cinque comuni del circondario arriveranno dunque poco meno di due milioni di euro.

"Sono progetti che qualificano strutture sportive diffuse e importanti per la comunità – sottolinea il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari –. Non parliamo solo di impianti, ma di spazi vivi, accessibili, che nelle città come nelle frazioni diventano punti di riferimento per l’attività sportiva, l’aggregazione, la crescita. Lo sport, soprattutto quello di base, è una componente essenziale della qualità della vita dei nostri territori, e investire in queste strutture significa costruire comunità più sane, coese e inclusive".

Le risorse assegnate, pari a oltre 20 milioni in tutta l’Emilia-Romagna per un totale di 49 progetti, provengono in parte dai Fondi sviluppo e coesione (18 milioni) e in parte da finanziamenti del ministero dell’Economia e Finanze (2,5 milioni).

"Questo bando, che si aggiunge all’altra linea di finanziamento con cui la Regione ha già messo a disposizione 3,5 milioni di euro per impianti sportivi oggetto di forme di partenariato pubblico-privato, rappresenta la prosecuzione di un impegno forte da parte della Regione – commenta l’assessora emiliano-romagnola Roberta Frisoni – per sostenere lo sport di base in tutte le sue declinazioni".