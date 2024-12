Campo di Sasso Morelli. Nuovi spogliatoi, il Comune ci riprova

Il Comune prova a rimettere in moto l’iter per la costruzione dei nuovi spogliatoi del campo sportivo di Sasso Morelli. Dopo il mancato finanziamento del progetto con il bando ‘Fondo sport e periferie’ del Governo, al quale nell’autunno del 2023 aveva candidato il piano, oggi l’idea del Municipio è di ottenere, tramite la Regione, una parte dei fondi europei disponibili grazie all’accordo per lo sviluppo e la coesione Fsc 2021-2027 e destinati appunto al "miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo" dell’Emilia-Romagna.

In questo senso, dopo che a ottobre 2023 era arrivato il disco verde al progetto di fattibilità tecnico-economica, nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo redatto da Lorenzo Domenicali (Vidiuno architetti) per conto di Area Blu, riguardante i lavori il cui importo dei lavori a base di gara è definito in oltre 355mila euro all’interno di un quadro economico di 580mila euro (contro i 500mila dello scorso anno).

"L’impianto sportivo oggetto d’intervento si configura come unico polo sportivo di aggregazione nella frazione di Sasso Morelli – si legge nella delibera di Giunta che dà il via libera all’operazione –. Si tratta di impianto polifunzionale che consente l’integrazione fra l’attività didattica, l’attività sportiva-ricreativa e le manifestazioni sportive-sociali-culturali, con una particolare attenzione agli utenti diversamente abili, capace di valorizzare sia la quotidianità d’uso da parte dell’utenza locale, sia l’evento occasionale con maggiore affluenza di pubblico".

Gli spogliatoi del campo da calcio di Sasso Morelli, all’interno dell’ex scuola della frazione cittadina, risultano oggi "inadeguati per caratteristiche dimensionali e manutentive". La zona è infatti dismessa, transennata e inaccessibile ormai da tempo. L’idea è quella di spostarsi di qualche decina di metri più in là, nell’area a ridosso del centro sociale, per costruire un nuovo edificio "dimensionalmente adeguato agli attuali standard normativi" e che "permetterebbe una importante riqualificazione e valorizzazione delle dotazioni sportive e potenzialità di sviluppo della pratica agonistica svolta".

Nel dettaglio, come si evince dalla relazione generale, prevista la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, nei pressi appunto dell’edificio destinato al centro sociale di Sasso Morelli. L’edificio sarebbe composto da due spogliatoi squadre, due spogliatoi arbitri, una stanza pronto soccorso e un deposito attrezzature. Il tutto con impianti ad alta efficienza energetica, fotovoltaico con batteria per l’accumulo e solare termico.

"La sua collocazione nelle vicinanze dei fabbricati destinati all’Edilizia residenziale pubblica rappresenta un’opportunità di inclusione sociale per le minoranze etniche e per i gruppi socialmente vulnerabili che risiedono nella periferica frazione di Imola – spiegano dalla Giunta –. La realizzazione del nuovo fabbricato spogliatoi permetterà una complessiva valorizzazione e riqualificazione dell’impianto, migliorando la qualità delle dotazioni a disposizione del campo sportivo, attualmente carente di spazi a servizio degli atleti e dell’utenza in generale e ad oggi servito da locali dimensionalmente inadeguati, rispetto alle attività in esso svolte, ubicati all’interno della ex scuola da tempo dismessa".