Campo estivo in lingua inglese per bambini

Il Comune, in collaborazione con la London School, intende estendere anche agli alunni delle scuole elementari Collodi e Deledda l’English Summer Camp, iniziativa in lingua inglese. Periodo indicativo dal 21 agosto all’1 settembre; i ragazzi potranno seguire un programma in lingua inglese adatto alla loro età, in gruppi da 12-15, con giochi linguistici, canzoni, pezzi teatrali, arte, animazione ecc. Saranno sempre presenti insegnanti madre-lingua. La tariffa di partecipazione è di 210 euro a settimana per bambino (con agevolazione per la seconda, eventuale settimana). C’è uno sconto di 120 euro per le famiglie che vorranno ospitare l’insegnante. Per valutare se i genitori sono interessati, occorre inviare entro il 13 marzo una mail a [email protected], con nome e cognome dell’alunno e la sua classe.