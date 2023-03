Campo sportivo di Pontesanto Via libera al nuovo parcheggio "Sarà pronto a fine 2023"

Via libera del Comune al progetto esecutivo per la costruzione del nuovo parcheggio del campo sportivo di Pontesanto. Nell’ambito di questi lavori, attesi da fine 2018, sarà realizzato anche l’allargamento del tratto iniziale di via Carpe, in modo da migliorare la circolazione in quell’area. Il piano prevede la creazione, lungo la strada in questione, di una nuova area di sosta pubblica, con 46 posti auto più uno per disabili, oltre a stalli per moto e bici, nelle vicinanze dei nuovi spogliatoi. Spogliatoi che a loro volta, come previsto dalla convenzione firmata ormai più di quattro anni fa, saranno realizzati dalla Stella Azzurra Asd, la società sportiva che ha in gestione l’impianto sportivo.

L’investimento per il nuovo parcheggio e l’allargamento di via Carpe prevede un quadro economico complessivo di 430mila euro, a carico del Comune. Secondo i calcoli del Municipio i lavori inizieranno a maggio e si concluderanno entro fine 2023.

"Questo intervento conferma la nostra volontà di proseguire nei tanti investimenti legati alle infrastrutture della città – sottolinea il sindaco, con la delega allo Sport, Marco Panieri –. Nel caso di Pontesanto, si segnala l’attenzione anche alle frazioni: il nuovo parcheggio del campo sportivo si abbina, infatti, anche al nuovo sottopasso ciclopedonale che stiamo realizzando all’altezza dell’asse attrezzato e a quello del piano particolareggiato N8 Nord ferrovia, per collegare sempre più in sicurezza la frazione con il resto della città. Si tratta di interventi attesi da tempo dai cittadini, che consentiranno anche di valorizzare l’area sportiva, sulla quale da tempo la Stella Azzurra sta facendo investimenti. È più che giusto, in una corretto spirito di collaborazione, che il Comune sia al fianco delle associazioni e dei privati che si fanno carico di investire sulle strutture pubbliche che hanno in gestione".