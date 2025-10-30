Canale dei Molini. Pulizia aggravata dal degrado

Caro Carlino, con riferimento alla lettera del Comitato di quartiere di via De Amicis, pubblicata il 28 ottobre, nella quale viene denunciata una "grave incuria del Canale dei Molini", ritengo doveroso chiarire quanto segue.

Il Canale dei Molini è preposto alla distribuzione delle acque del Santerno in esso artificialmente immesse per l’irrigazione di zone agricole di vasta dimensione in cui sono praticate coltivazioni di pregio. Nel corso del tempo, il nucleo dei compiti originari si è arricchito con prestazioni alla collettività di rilievo culturale, turistico, didattico e di supporto alla qualità della vita senza gravare la collettività di alcun onere economico. Il fabbisogno finanziario necessario alla cura, alla manutenzione e all’esercizio del Canale di Imola è derivato, infatti, dai soli contributi degli utenti del Consorzio Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda.

La manutenzione avviene in due periodi dell’anno, nei quali il canale viene posto in secca: a giugno, in preparazione della stagione irrigua, e a ottobre. Attualmente, dunque, il Canale è in condizione di secca per consentire al personale consortile di effettuare le dovute manutenzioni ordinarie di sfalcio delle rive e di pulizia dell’alveo. L’assenza di acqua nel Canale in questo periodo dell’anno, quindi, non è indice di "incuria" del Canale, ma al contrario è indicativo proprio della sua manutenzione.

Naturalmente, si è consci dei disagi che i cittadini possono subire dall’assenza di acqua. Per tale motivo il Consorzio ogni anno si impegna, nei limiti delle proprie capacità materiali e finanziarie, a concludere la manutenzione nel minor tempo possibile. Tuttavia, non si può non rilevare come tale proposito del Consorzio sia reso gravoso dalla necessità di rimuovere anche i rifiuti abbandonati come biciclette, motorini, materassi, che oltre a recare pregiudizio alla stabilità degli argini del Canale, costituiscono essi stessi causa di occlusioni e ostacolo allo scorrimento dell’acqua.

Il presidente Giordano Zambrini