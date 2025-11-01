Canale dei Molini . Sicurezza idraulica, al via i nuovi lavori . Disagi per la viabilità

Un’infrastruttura storica per la città che torna al centro dell’attenzione per garantirne stabilità, sicurezza e piena efficienza idraulica; provocando però anche disagi a quanti devono spostarsi in auto. Al via nei prossimi giorni i lavori di ripristino e messa in sicurezza del Canale dei Molini, in due punti strategici della città: gli incroci tra via Selice e via Meloni e, in una seconda fase, tra via Selice e via Mentana. Si tratta di un intervento atteso, che rientra nei finanziamenti del Pnrr – Piano nazionale ripresa e resilienza dedicati al miglioramento della sicurezza idraulica e strutturale delle infrastrutture pubbliche.

L’obiettivo è quello di sostituire le coperture deteriorate del canale e garantire la stabilità del manufatto rispetto ai carichi del traffico veicolare, ripristinando al tempo stesso la funzionalità idraulica compromessa dal tempo e dall’accumulo di materiali. I lavori – dal costo complessivo di quasi 110mila euro, di cui circa 10mila destinati alla sicurezza – sono finanziati nell’ambito dell’ordinanza numero 33 del 9 settembre 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi alluvionali del maggio 2023, per un importo complessivo di 195.488 euro.

Il primo cantiere, quello all’incrocio via Selice/via Meloni, aprirà nei primi giorni di novembre e rimarrà operativo fino al periodo natalizio. Durante l’intervento l’incrocio sarà chiuso al traffico, e non sarà possibile accedere a via Meloni da via Selice. Per consentire comunque la circolazione, l’amministrazione comunale ha predisposto un doppio senso temporaneo in viale Andrea Costa, con la rimozione dei parcheggi sul lato sud per tutta la durata dei lavori.

Completata questa prima fase, il cantiere si sposterà a inizio 2026 all’incrocio tra via Selice e via Mentana, dove le operazioni dureranno circa due mesi. Anche in questo caso sarà necessario chiudere l’incrocio, ma senza modifiche ai parcheggi e con mantenimento del doppio senso di marcia su via Mentana, limitando al minimo i disagi per residenti e attività.

L’opera prevede la demolizione delle solette ammalorate e la posa di nuove coperture prefabbricate in cemento armato, conformi alle norme tecniche più recenti (Dm 17/01/2018). Verranno inoltre rifatti i cordoli e applicato un nuovo sistema di impermeabilizzazione delle pareti. Oltre a consolidare la struttura, il progetto permetterà di migliorare il deflusso delle acque e rimuovere i sedimenti accumulati nel corso degli anni, restituendo così al Canale dei Molini la piena funzionalità idraulica.

La messa in sicurezza del canale, già oggetto nei mesi scorsi di vari interventi di manutenzione che si sono susseguiti in più fasi, si inserisce nel più ampio quadro di interventi finanziati dal Pnrr e dalle misure post-alluvione, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del territorio e prevenire situazioni di rischio idraulico. Un impegno che coinvolge diversi punti critici della rete urbana imolese, a partire dai corsi d’acqua che attraversano zone densamente trafficate.