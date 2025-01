Cancro al colon retto, screening ampliato

La Regione ha esteso il programma di screening gratuito per il cancro del colon retto alla fascia di età 70-74 anni. L’ampliamento sarà graduale: nel 2025 l’invito viene inviato ai nati nel 1955 che nel corso dell’anno compiranno i 70 anni, in continuità con la cadenza biennale dall’ultimo test eseguito o dell’invito ricevuto ed ai nati nel 1951, che compiranno i 74 anni e che avranno così l’opportunità di eseguire un ulteriore screening prima di uscire dal programma. "Sono già partite le prime lettere di invito a questi cittadini – spiega Margherita de Lillo, responsabile del programma Screening dell’Ausl di Imola –. Chiediamo davvero con forza di aderire a questo test semplice, non invasivo ma estremamente efficace per tutelare la salute delle persone. Lo sviluppo del tumore colo-rettale, infatti, è in genere preceduto dalla comparsa di piccole lesioni nell’intestino, benigne se asportate precocemente".

Il programma di screening prevede il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni a tutte le donne e gli uomini, residenti o domiciliati sul territorio di competenza, a partire dai 50 anni. "Grazie allo screening, nella nostra Regione si registrano il 33% in meno di diagnosi di nuovi tumori del colon retto negli uomini ed il 21% nelle donne – continua De Lillo – Nel nostro circondario ogni anno invitiamo circa 18mila persone, ma l’adesione a questo screening è pari al 53,1%, di poco superiore alla media regionale del 51,3%, ma comunque insoddisfacente perché quasi la metà delle persone invitate non aderisce alla prima fase dello screening, nonostante gli sforzi fatti".