Cantiere anti-alluvione nel circuito. Primo lotto dei lavori sul muro, poi si interverrà lungo il fiume

Secondo dei tre giorni dal sapore di Formula 1 in Autodromo. Dopo la prima stagionale targata Racing Bulls (martedì), e in attesa dell’ultimo atto odierno, ieri alla scuderia faentina si è unita anche la Sauber, altro team impegnato nel Mondiale 2025. Numerosi i giri di pista percorsi inanellati dai piloti nell’arco della giornata, per la gioia degli appassionati arrivati attorno al circuito per sbirciare i test.

Sfumato, invece, il sogno di vedere da vicino il debutto di Lewis Hamilton al volante della Ferrari. Il piano B, in base al quale il battesimo del pilota britannico con la Rossa si sarebbe potuto spostare da Fiorano a Imola in caso di maltempo, è rimasto nel cassetto. Nella giornata di ieri, le condizioni meteo nel Modenese non sono certo state peggiori di quelle viste sul Santerno. E dunque l’evento si è svolto, senza sorprese, nel circuito di casa della Ferrari.

Racing Bulls e Sauber saranno di scena in Autodromo anche oggi; poi il piccolo pezzo di Circus lascerà il tracciato cittadino. La scuderia faentina (ex AlphaTauri e prima ancora Toro Rosso, ma soprattutto erede della Minardi) tornerà però all’Enzo e Dino Ferrari già il 17 febbraio per un’altra sessione di test (il cosiddetto ‘filming day’). E resta sempre l’incognita, nella prima parte di calendario eventi 2025 approvata fin qui dalla Giunta e relativa solo ai primi due mesi dell’anno, di quanto accadrà il 26-27 febbraio. Per tali date, a Imola sono infatti in programma altri ‘Test tecnici di vetture da competizione’; ma in quei giorni la Formula 1 è tutta in Bahrein per le prove pre-campionato.

Nel frattempo, in Autodromo si continua a lavorare proprio in vista della nuova stagione. Due, in particolare, i fronti caldi: la costruzione dei nuovi box accanto alla palazzina della direzione di gara (l’imperativo è essere pronti per il Wec del 20 aprile) e la messa in sicurezza del paddock nel malaugurato caso di ulteriori alluvioni.

Proprio su quest’ultimo cantiere (contestato da ambientalisti e parte dell’opposizione per il taglio degli alberi) sono emersi ieri, grazie alla pubblicazione della delibera di Giunta che ha dato il via libera alle operazioni attraverso l’approvazione del progetto esecutivo redatto dalla società faentina Enser, ulteriori elementi.

Questo primo lotto di lavori da 775mila euro (a fronte di un maxi-piano da 8,5 milioni per l’intero tratto urbano del fiume Santerno che va dal ponte Tosa a quello della ferrovia finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il commissario ala ricostruzione) prevede il rifacimento di una parte del muro di confine dell’Autodromo per una lunghezza approssimativa di 200 metri. Il secondo lotto riguarderà invece la messa a punto di "opere ‘di compensazione’, da realizzarsi lungo l’asta fluviale e volte a garantire che la realizzazione del nuovo muro non produca tiranti idraulici maggiori di quelli preesistenti", si legge nella delibera di Giunta.

A convincere il Comune della necessità dell’intervento ci sono ovviamente le due alluvioni di maggio e novembre 2023. Nella seconda circostanza, in particolare, "i detriti trasportati dal fiume in piena hanno comportato la rottura del muro perimetrale del paddock 2 – ricostruiscono dal Municipio –, con allagamento del piazzale retrostante, della vicina abitazione privata in via Santerno 6 e del centro medico dell’Autodromo".