Cantiere in via Lasie Domani parte l’asfaltatura

Al via gli attesi lavori di asfaltatura di via Lasie, in zona industriale, strada che da tempo necessita di un intervento di manutenzione. Da domani a venerdì 21 aprile le operazioni interesseranno il tratto compreso dall’incrocio con via Lughese a quello con via della Fossetta. Prevista la chiusura totale della strada dalle 8.15 alle 18. Successivamente la via verrà riaperta al traffico, con ulteriore stop alle auto e agli altri mezzi la mattina successiva. E così via fino a venerdì 21.

Il traffico della via Lughese proveniente da Mordano verrà dirottato su via Turati. Alla rotonda tra SeliceLasie e su via Selice è stata installata la cartellonisticasegnaletica temporanea con l’indicazione della chiusura. Rimangono esclusi dallo stop ai veicoli i residenti e i mezzi di soccorso.

"Via Lasie è un’importante arteria della viabilità della nostra città, che richiede da tempo un importante intervento di riqualificazione molto sentito e richiesto dai cittadini – riconosce il sindaco Marco Panieri –. Oggi siamo nelle condizioni di dare una risposta efficace e profonda a questa necessità".

L’intervento verrà svolto in due fasi: la prima riguarda i tratti più esterni della strada, con i lavori che interesseranno presto anche il tratto di via Lasie tra l’incrocio con via Correcchio e quello con via Pasquala; la seconda sarà invece oggetto di un intervento più corposo e complesso, in quanto è necessario intervenire in modo impattante anche sulla rete idrica, grazie a un importante investimento di svariati milioni di euro già programmato da Hera e Con.Ami.

"Il costo complessivo dell’intervento su via Lasie sarà di circa 300mila euro – sottolinea il sindaco Panieri –. Si tratta di risorse recuperate grazie ad un’attenta e oculata gestione del bilancio comunale e all’impegno profuso dalla macchina municipale e dai cittadini, in buona parte emerse dalla scelta di spegnimento notturno dell’illuminazione pubblica".

L’auspicio degli imolesi è che si tratti solo del primo di una lunga serie di interventi. In particolare nella zona industriale, infatti, sono diverse le strade che si trovano in condizioni particolarmente critiche.

"Al momento siamo ancora in attesa dell’esito di alcune candidature a fondi Pnrr, per quanto riguarda interventi di consolidamento e miglioramento del manto stradale su altri importanti percorsi cittadini, come via Gambellara e via Selice – ricorda il sindaco Panieri –. Questi interventi contribuirebbero in modo importante al miglioramento della nostra rete stradale e agevolerebbero la qualità degli spostamenti dei cittadini".