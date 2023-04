Cantiere in via Primo Maggio Si allunga la pista ciclabile nel cuore della zona industriale

Al via i lavori per la nuova ciclabile in via Primo Maggio, all’inizio della zona industriale della città. In continuità con la pista esistente, il tratto interessato dall’intervento iniziato in questi giorni parte da via Pastore e prosegue fino a via Sabbatani, in direzione via Lasie. Si tratta del primo atto del progetto ‘Bike to work. Il piano, realizzato grazie a un finanziamento regionale, si svolge in collaborazione con Area Blu e Extra Giro. E si sviluppa su tre assi: realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili nella zona industriale, progetto di comunicazione dedicato e incentivo chilometrico per i percorsi casa-lavoro.

Gli altri interventi, che fanno parte della stessa gara, sono la costruzione della rampa Est del sottopasso Pontesanto e la costruzione di una rete di ciclabili realizzate con segnaletica a terra sulla carreggiata in zona industriale. In particolare, queste nuove ‘bike line’ saranno realizzate nelle seguenti vie: Gambellara (da via Lasie a via Bicocca), via Togliatti (da via Grieco fino a via Lasie), via Molino Rosso (dalla fine della ciclabile in sede propria fino alla rotonda di via Gambellara). Sarà inoltre messa in maggior evidenza la bike line sulla via Primo Maggio, tra via Marconi e via Cesena.

Il costo complessivo delle opere previste dal progetto ‘Bike to work’ è di 556mila euro, di cui 354mila finanziati dalla Regione. A questi si aggiunge il costo relativo all’incentivo chilometrico e acquisto della App, complessivamente di 56mila, di cui 39mila finanziati dalla Regione. La durata complessiva degli interventi è di circa sei mesi, mentre i lavori di via Primo Maggio dovrebbero essere completati in poco più di un paio di mesi.

"Il progetto ‘Bike to work’ ci sta permettendo di migliorare la rete ciclabile della zona industriale e sbloccare flussi ciclabili importanti e attesi da tempo, come ad esempio il sottopasso di Pontesanto – spiega Elisa Spada, assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile –. Ci permette però anche di promuovere un importante cambio culturale nell’approccio alla mobilità che vede la bicicletta al centro degli spostamenti quotidiani, anche nei percorsi casa-lavoro, a favore del miglioramento della qualità dell’aria ma anche del benessere psicofisico delle persone. Un lavoro che ha messo al centro la partecipazione, e che sta portando molti lavoratori e lavoratrici a scegliere la bici come mezzo per i propri spostamenti".