Cantiere in via Selice. Due mesi di lavori e tanti disagi in vista : "Uno sforzo per la città"

Si annunciano due mesi di disagi per la viabilità cittadina. Da lunedì 21 luglio a martedì 9 settembre sono infatti in programma lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale in via Selice, cuore della zona industriale imolese, nel tratto compreso tra le vie Romagnoli e Fossetta Selice (entrambe escluse dall’intervento). Dal 10 settembre, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere, si prevede la riapertura con senso unico alternato, fino alla conclusione definitiva dei lavori prevista per il 18 settembre. Il costo dell’operazione, che verrà portata avanti da un raggruppamento di imprese guidato dall’imolese Cti in virtù di un accordo quadro sulla manutenzione stradale siglato con Area Blu, è di 550mila euro.

TRE FASI I lavori dureranno 60 giorni e si svolgeranno in tre tratti successivi da 80-100 metri ciascuno, con chiusura completa del traffico nella porzione di strada di volta in volta interessata. Si parte dal 21 luglio al 5 agosto con l’intervento che si concentrerà dall’incrocio con via Romagnoli (altezza rotatoria Sacmi) fino al civico 16A di via Selice (escluso). Dal 5 al 25 agosto ecco la seconda fase del cantiere, che arriverà fino all’incrocio con via Borgo Spuviglia. Infine, il terzo e ultimo atto, dal 25 agosto al 9 settembre, quando i lavori si estenderanno fino a via Fossetta Selice.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ Durante i lavori, l’intero tratto sarà chiuso al traffico. Per garantire l’accesso a case e attività, sarà garantito il passaggio pedonale; inoltre, la viabilità all’incrocio con via Borgo Spuviglia verrà gestita in modo sfalsato, così da consentire l’accesso veicolare in base alla fase del cantiere: durante il 1° e 2° tratto l’ingresso sarà da Sud verso Nord (direzione autostrada), mentre durante il 3° tratto da Nord verso Sud (direzione centro). sono inoltre previste deviazioni obbligatorie per i mezzi pesanti.

In particolare, da Nord: via Lasie, via I Maggio, via Lughese; da Sud: via Turati, via Lughese e via Lasie. Disposto anche il divieto di transito ai mezzi pesanti in via Laguna (tra le vie Turati e don Sturzo) e in via Valverda (eccetto residenti). Attenzione particolare al nodo Lasie/Lughese, dove sarà obbligatoria la svolta a destra per i mezzi pesanti.

Per quanto riguarda invece i trasporti pubblici, il Comune ha fatto sapere ieri che sarà comunicata a breve la modifica temporanea dei percorsi dei bus di Tper.

IMPRESE E FAMIGLIE Insomma, i disagi non mancheranno. Per questo motivo, il Municipio organizzerà mercoledì 16 luglio un incontro con i residenti (alle 18 al centro sociale La Stalla) e uno con le aziende (in Comune alle 13).

Come chiarito dal sindaco Marco Panieri, per le attività commerciali e produttive coinvolte non sono comunque previsti indennizzi.

I COMMENTI "Vogliamo spiegare a tutti in maniera dettagliata l’intervento e far capire quello che abbiamo pensato per le famiglie – avverte l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. I disagi sono inevitabili, con cantieri di questo tipo. Ma come amministrazione abbiamo deciso di affrontare i problemi stradali in maniera consistente". La vede così anche il sindaco Panieri.

"I lavori inizieranno all’indomani del concerto degli AC/DC perché da quel periodo in avanti il flusso stradale sarà minore – sottolinea il primo cittadino –. Non è semplice trovare il momento giusto per un intervento che però è necessario a garantire crescita, decoro e sicurezza stradale alla città. Tra alluvioni e transito sempre maggiore di mezzi pesanti, oggi i palliativi del passato non bastano più. E bisogna lavorare sulle fondazioni delle strade. Il cantiere sarà significativo, ma cercheremo di ridurne l’impatto il più possibile. Chiediamo a tutti uno sforzo per un periodo limitato".