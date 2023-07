Cantiere quarta corsia in A14 Tre rotonde per smaltire il traffico Siglato patto Comune-Autostrade

Tre rotatorie, tra cui quella attesa da anni tra via Roma e via Repubblica, e una variate viaria a Osteria Grande in arrivo a Castel San Pietro. La Giunta termale ha approvato martedì la bozza di convenzione trasmessa dalla società Autostrade per l’Italia che disciplina gli interventi per la fluidificazione del traffico nel territorio, interventi tutti legati a doppio filo con la costruzione della quarta corsia dell’autostrada A14 nel tratto che va dalla diramazione per Ravenna fino all’uscita di Bologna San Lazzaro.

Ora la stessa bozza verrà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per ottenere il relativo benestare e procedere alla stipula dell’atto definitivo. Entrando nello specifico, la convenzione prevede la realizzazione da parte del comune di tre rotatorie e della citata variante viaria a Osteria Grande attraverso un finanziamento a copertura dei costi pari a 2 milioni di euro. A versare nelle casse del comune i fondi necessari da ‘girare’ per il lavori sarà Autostrade per l’Italia, che frazionerà il versamento in scadenze già prefissate, con saldo al termine dei lavori. Le rotatorie che verranno realizzate sono quella attesa da anni all’ingresso della città, tra via Roma, via Repubblica e via Cova, quella tra via Emilia e Torricelli con accesso al supermercato MD e quella tra le vie Cova e Gioia, all’altezza dell’azienda Comellini.

A doversi occupare sia dell’aspetto progettuale che realizzativo delle opere sarà lo stesso comune termale, che poi provvederà anche alla futura gestione oltre che alla manutenzione delle rotonde, sia ordinaria che straordinaria.

La bozza di convenzione prevede che Autostrade per l’Italia e il Ministero potranno verificare, ogni qualvolta lo riterranno opportuno, lo stato di avanzamento delle opere ed il regolare svolgimento dei lavori. A margine di questa importante notizia, il Vicesindaco con delega alla Mobilità sostenibile Andrea Bondi si è così espresso. "L’Amministrazione comunale procede nel suo percorso che comprende anche opere collaterali per rendere più fluida la viabilità sul territorio di Castel San Pietro Terme. Ora la palla passa al ministero; speriamo in tempi di approvazione celeri".

Claudio Bolognesi