Il cantiere alla Rocca. Slitta la fine dei lavori, ora l’obiettivo è il 2027: “Avrà una nuova vita”

Imola, 29 maggio 2025 – Slitta a inizio 2027, vale a dire un anno più tardi di quanto originariamente previsto, la riapertura della Rocca sforzesca oggetto in questo periodo di un vasto intervento di riqualificazione. Lo ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri, impegnato con parte della Giunta e alcuni tecnici nei sopralluoghi in tre dei principali cantieri pubblici attivi oggi in città: oltre a quello per il rilancio fortezza simbolo di Imola (per il quale è stata necessaria una proroga sulle scadenze fissate dal Pnrr), anche quelli per la costruzione della palestra Ruggi-Valsalva e della scuola di Sesto Imolese.

“Sono percorsi lunghi e complessi, a volte non tutto viene come uno vorrebbe, ma finalmente Imola sta cambiando volto e gli impegni assunti diventano realtà – spiegano dal Comune al termine del tour –. Tre cantieri simbolo del futuro che vogliamo e che stiamo costruendo: scuola, sport e cultura al centro della nostra comunità. Grazie ai dipendenti, ai tecnici e a quanti lavorano dietro le quinte”.

La Rocca tornerà a splendere grazie a lavori per oltre cinque milioni di euro (gran parte fondi Pnrr) per restauro, risanamento conservativo, recupero e adeguamenti normativi. “Sarà più accessibile, moderna, polifunzionale e aperta alla città – assicurano dalla Giunta –. Uno dei tesori più prestigiosi del nostro patrimonio storico e artistico avrà una nuova vita”.

Riflettori puntati anche sulla nuova palestra che vedrà la luce nel complesso Ruggi. Si tratta, in questo caso, di una struttura da 700 metri quadrati, per un investimento complessivo di tre milioni (di cui 2,5 da Pnrr) che va incontro a quella che dal Comune definiscono “una necessità di spazi molto sentita nel panorama sportivo di Imola”. La struttura sarà pronta entro luglio 2026, poi verranno completate le opere esterne.

Infine, la nuova scuola di Sesto Imolese, per la quale il conto economico è cresciuto di recente a quota 5,5 milioni. Anche in questo caso, come da consolidata tradizione dei lavori pubblici non solo imolesi, lo striscione del traguardo continua a spostarsi. La data inaugurazione, fino a poco tempo fa prevista a settembre di quest’anno, ora è stimata nei primi mesi del 2026.

“Panieri è in un ritardo imbarazzante e ha già disatteso le promesse sulle tempistiche fatte pubblicamente a un incontro pubblico di diversi anni fa davanti a tantissimi docenti, papà e mamme”, protesta Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), mettendo l’accento sulle criticità del vecchio edificio scolastico destinato a essere rimpiazzato dalla nuova struttura: “Abbiamo già visto cadere tegole dal tetto, scuri dalle finestre e rami dagli alberi, in uno stabile che è veramente vecchio, ma che ogni giorno ospita centinaia di bambini per ore. Ho chiesto chiarezza in Aula sui tempi del cantiere per la nuova scuola, ma ancora nessuna risposta. Invece di fare inutili sopralluoghi e promettere l’imminente inaugurazione – conclude Vacchi –, Panieri e Raffini rispondano sui tempi dei lavori e sui costi effettivi, stante il grande contributo del Governo Meloni che ha dato oltre due milioni di euro per la realizzazione di un edificio necessario per il futuro di questa comunità. Vengano in commissione urbanistica a riferire ai consiglieri e ai sestesi”.