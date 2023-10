Cantieri a Toscanella. Fondi per il Papparelli

Dozza punta sulle grandi opere. All’altezza del borgo dei muri dipinti, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo Papparelli di Toscanella per un importo totale di 1.3milioni di euro. Il documento, costato altri 133mila euro, è stato realizzato dal raggruppamento temporaneo d’imprese capeggiato dalla società Nexteco di Thiene insieme alla Soil Engineering di Milano e allo Zeta Studio di Vicenza. Il cantiere, che prenderà forma nei prossimi mesi e si completerà presumibilmente entro il 2024, insisterà sulla radicale riqualificazione dell’intera area dedicata allo sport. Dalla rimozione del campo in sintetico da calcetto, posto ad ovest della superficie, al rifacimento del rettangolo di gioco in erba naturale che subirà una traslazione verso sud-ovest. Non solo. Spazio all’ammodernamento della rete di illuminazione, a nuovi spogliatoi conformi alle normative Coni e alla sostituzione di alcuni tratti della recinzione perimetrale. Senza dimenticare il parcheggio con 59 posti auto, di cui 4 riservati a persone con ridotte capacità motorie, che servirà pure i vicini plessi scolastici. L’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori 2023-2025 del municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi e verrà finanziato con uno sforzo multiplo. L’accensione di un mutuo di 950mila euro con l’Istituto per il Credito Sportivo, lo stanziamento regionale di 300mila euro previsto dal programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all’impiantistica e alle attività del tempo libero e 50 mila dalle casse del municipio.

"Un obiettivo storico e strategico molto importante per il paese – spiega il primo cittadino –. Così riqualifichiamo, di fatto, il centro abitato di Toscanella con il suo comparto scolastico, ricreativo e sportivo. La gara per l’affidamento dei lavori è prevista a brevissimo per partire con i lavori a inizio 2024. Una sorta di staffetta con la conclusione del restyling del bocciodromo e della scuola Toschi-Cerchiari". Con una ferma convinzione: "Meno consumi, più sicurezza e attrattività a valenza sovracomunale per Toscanella dove arriveranno pure il casello autostradale e la fermata ferroviaria – aggiunge –. Un tassello in più nel mosaico circondariale come conferma la natura dei bandi intercettati".