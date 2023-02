Cantieri edili e stradali, mancano i controlli

di Enrico Agnessi

Gli ormai noti problemi di organico della Polizia locale si riflettono anche sul versante dei controlli su cantieri edili e (soprattutto) stradali. Nel 2022 si è infatti registrato, per entrambi i settori, il numero di interventi più basso degli ultimi quattro anni.

Per quanto riguarda i cantieri edili, in particolare, i sopralluoghi e gli interventi svolti dagli agenti con i tecnici dell’ufficio Urbanistica del Comune, sulla base delle segnalazioni arrivate al comando di via Pirandello, sono stati 25 lo scorso anno.

Nel 2021, l’asticella si era fermata invece a 45, mentre l’anno prima si era arrivati addirittura a 65 e nel 2019 a 34. Piuttosto stabile, al netto del boom registrato nel 2021, il numero delle notizie di reato per abusi edilizi: 17 sia nel 2019 che nel 2020 e 18 nel 2022. In mezzo, come detto, il dato fuori media del 2021 con 30 notizie di reato per abusi edilizi.

Controlli in preoccupante calo anche sul versante dei cantieri stradali e delle occupazioni di suolo pubblico non autorizzate. In questo caso, fino al 2020 l’attività di vigilanza veniva svolta principalmente dall’ufficio traffico del comando di polizia locale: ispettore e agente effettuavano quotidianamente sopralluoghi nei cantieri stradali sanzionando le irregolarità. Oggi i controlli vengono invece svolti dal personale della viabilità durante il normale servizio di pattugliamento del territorio. Il risultato? Sì è passati dai 20 verbali del 2019 ai soli tre del 2022, con un importo totale delle multe sceso da 6.762 a 519 euro.

"Si nota una forte discrepanza sui numeri dei controlli e dell’entità delle sanzioni dal 2019 a oggi", sottolinea il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. È stato proprio l’esponente di opposizione, infatti, a chiedere al Municipio di conoscere i dati sull’attività di vigilanza nei cantieri all’indomani del crollo di un ponteggio avvenuto qualche settimana fa in via Selice, per fortuna senza conseguenze.

Il calo delle sanzioni di cui sopra "è sicuramente dettato dal fatto che nel 2019 era operativo l’ufficio traffico che si occupava proprio delle ordinanze e delle occupazioni di suolo pubblico nonché dei controlli della regolarità dei cantieri stradali", ricostruisce Carapia. Dal 2020, come ricorda il leghista, la responsabilità è invece nelle mani di Area Blu. "E siamo passati dal giorno alla notte – protesta il consigliere comunale del Carroccio –, anche perché l’ufficio traffico pare essere stato chiuso definitivamente dall’attuale dirigente del servizio. Così nessuno fa più questi controlli sistematici, ma vengono effettuati dalle pattuglie se qualcuno segnala problemi legati ai cantieri stradali o occupazioni di suolo".

Gli effetti, come visto, sono evidenti sul fronte delle sanzioni ("I 519 euro sono una ridicolaggine con tutti i cantieri stradali presenti sul territorio", affonda Carapia). Ma è chiaro che buona parte del problema nasce, lo si diceva all’inizio, dalle croniche carenze di personale, alle quali si sta cercando di ovviare con il nuovo assetto del Corpo unico del Circondario, e dalle poche pattuglie presenti sul territorio. "È chiaro che non si fanno le nozze con i fichi secchi – conclude Carapia –. Se queste sono le pseudo-riorganizzazioni che giovano al territorio, c’è da stare poco sereni".