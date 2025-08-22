Cantieri, l’affondo di Roi: "Qui solo dilettantismo"

È una bocciatura senza appello quella che arriva da Ezio Roi, presidente del gruppo ‘Uniti possiamo’, sul fronte dei lavori pubblici in città. Le contestazioni del consigliere comunale del M5S, che nella nuova veste civica accusa la Giunta di "dilettantismo e approssimazione", partono innanzitutto dalle operazioni di messa in sicurezza del Lungofiume.

"Una bruttura per gli occhi la devastazione della riva di via Graziadei, con alberi di alto fusto estirpati o trasformati in moncherini – è l’analisi di Roi –. Un luogo bello e molto fruito dai cittadini, con le panchine ombreggiate, trasformato in un campo di battaglia". Nel dettaglio, le contestazioni sull’intervento riguardano il fatto che il nuovo muro a difesa del paddock dell’Autodromo "non presenta – secondo il presidente di Uniti possiamo – garanzie di resistere a una corrente impetuosa in grado di eroderlo alla base". Non piace a Roi nemmeno il fatto che "è apparso improvvisamente un cantiere in via della Resistenza, nell’area verde Teresa Gullace, senza alcun cartello ovviamente, che pare destinata ad accogliere i materiali prelevati dal fiume".

Il presidente di ‘Uniti possiamo’ estende poi le critiche anche ad altri progetti attuati dal centrosinistra. "Ci sono altri precedenti non molto incoraggianti in merito alla accuratezza e ponderazione degli interventi delle ultime amministrazioni Pd: le scuole Orsini, di recentissima costruzione, sono state oggetto di plurimi e onerosi rifacimenti, al confronto le ottocentesche Carducci, anch’esse inadeguate per motivi di vetustà, sembrano avere la resistenza delle piramidi d’Egitto – è il pensiero di Roi –. Adesso siamo alle prese con il mercato ortofrutticolo, che ci porta sempre meravigliose novità: i nuovi parcheggi collocati dove si vende la frutta, mentre la parte sopraelevata preesistente ha già richiesto costosi interventi di recupero che non hanno risolto il problema".

Completano l’elenco delle contestazioni il nuovo parcheggio della stazione ("Deserto e pieno di erbacce") e le "tanto decantate aiuole di via Andrea Costa" che "dovrebbero accogliere trionfalmente il visitatore ma al contrario ci portano come minimo alla depressione". In sintesi, "pare evidente la mancanza di una programmazione – conclude Roi –. Si seguono le istanze e le urgenze di alcuni interessi specifici, non si approfondiscono le tematiche e le ricadute, non c’è trasparenza e tanto meno si creano percorsi partecipati per arrivare a decisioni condivise".