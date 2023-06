Cantierone in via Cavour Ristori per i commercianti

Ristori per i commercianti di via Cavour danneggiati dai lavori nel Borgo. Il sindaco Fausto Tinti ha annunciato di aver formalizzato l’intenzione nel corso "di una cabina di regia con le associazioni di categoria, un incontro positivo che avrà una sua concreta evoluzione nei prossimi mesi". Certo, c’è da attendere l’avanzo di bilancio, ci sono i passaggi formali da completare successivamente, mettendo nero su bianco ciò che è stato ufficiosamente pensato, ma "la cabina di regia ha approvato la misura, che riteniamo giusta visto il forte impatto dei lavori sul commercio", conferma senza nascondersi Tinti, confermando anche che la strada che verrà percorsa sarà la stessa del passato, con aiuti che verranno destinati, attraverso un bando, "in particolare a quelle attività che dimostreranno di aver subito un calo del fatturato", calo inevitabile visti i mesi di lavori e di conseguenti blocchi della strada diventata cantiere.

Al momento al lavoro ci sono due squadre di operai, "e va ringraziata la Cti che ci ha messo a disposizione una sua squadra da aggiungere a quella già operativa, così da portare avanti i lavori stando nei tempi prefissati". Tempi che, è bene sottolinearlo, si sono dilatati col passare dei mesi. L’ipotesi del cantiere consegnato a giugno è infatti sfumata "anche, se non soprattutto, per l’alluvione che di riflesso ha inevitabilmente impattato anche sui nostri lavori, con squadre di operai che sono state direzionate altrove".

A quel punto il cronoprogramma è stato ridefinito, e ora la consegna di via Cavour libera dai lavori è prevista "intorno al 20 di luglio".

Una volta chiuso il cantiere di via Cavour, "dopo la fine del Settembre Castellano concluderemo i lavori anche nel tratto di strada tra via Cavour e il Cassero, in un quadrato di strada che, per dare continuità tra le vie Cavour e Matteotti, sarà anch’esso in porfido". Da segnalare che per far fronte all’eventuale pericolo di nuove e sempre più frequenti bombe d’acqua in futuro, "oltre alle caditoie abbiamo scelto di posizionare una griglia di raccolta d’acqua all’altezza dell’incrocio Cavour-Oriani". Il Comune, infine, sta lavorando all’idea di rendere più attrattiva via Cavour intervenendo anche sugli arredi, capitolo che verrà toccato nelle prossime settimane con la scelta di panchine e fioriere.

