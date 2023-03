Cantine Fabbri, via alla rinascita Piano di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico

Entra nel vivo il progetto di rigenerazione e gestione degli spazi nelle ‘ex Cantine Fabbri’ di Castel Guelfo. Il Comune infatti ha avviato il procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla co-progettazione di interventi e servizi nei locali, coperti e non, nella porzione posteriore di palazzo Malvezzi-Hercolani. Di fatto l’attivazione di un partenariato con enti del terzo settore, della durata triennale, per la presentazione di una concreta proposta progettuale. Un’operazione sostenuta dall’ente con 20mila euro per la copertura delle spese di sviluppo del piano. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle 12 del 15 marzo. Un nodo nevralgico nelle strategie dell’ente che a novembre 2021 partecipò con successo, per una quota di 700mila euro, al bando di rigenerazione urbana promosso dalla Regione. Ma sul recupero dell’immobile insistono anche 1,2 milioni in arrivo da un accordo urbanistico e 300mila euro di risorse comunali.

Si punta alla realizzazione di un percorso interno capace di mettere in comunicazione la piazza centrale del paese con il cortile del municipio e l’articolato spazio oggetto della riqualificazione. Il ponte ideale per raggiungere quello che poi sarà il nuovo parco verde al di là di viale 2 Giugno. Una sorta di secondo asse perpendicolare al corso principale di via Gramsci per creare una connessione tra le diverse aree dell’abitato. Sulla disposizione degli ambienti chiusi, i giochi sono già definiti: trasloco della biblioteca pubblica e, al seminterrato, della sezione separata dell’archivio storico comunale. Ma anche un locale ristorativo tipo caffetteria e piccola ristorazione, con dehors, affacciato su una nuova piazza dove concentrare iniziative ed eventi. Un polo attrattivo in grado di abbinare alla riscoperta della parte storica dell’edificio una visione moderna e funzionale. Poi giardini con sedute, area giochi, percorsi ciclabili e pedonali per incentivare la mobilità sostenibile e la sede del nuovo ufficio intercomunale dell’Area produttiva ecologicamente Attrezzata San Carlo. Un percorso partecipativo che dovrà avvenire pure con il coinvolgimento della comunità per quanto riguarda la co-progettazione dei servizi e la loro modalità di gestione. Dalla promozione della struttura antica in fase di restauro, parte integrante del patrimonio del municipio, all’organizzazione di seminari, laboratori, campagne di fundraising e crowfunding per sostenere le future attività delle ‘ex Cantine Fabbri’. Massima attenzione alle proposte per le scuole e i giovani.

Mattia Grandi