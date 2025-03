Cantine vinicole in vetrina. Brindisi con i Calici erranti. Ecco gli itinerari del gusto

E’ stata presentata al Nuovo Circondario Imolese la brochure promozionale ‘Calici Erranti: Mappa delle Cantine Vitivinicole del territorio Imolese’. Il dépliant turistico, stampato in 4mila copie, contiene gli itinerari per raggiungere 26 cantine della zona con tanto di servizi di degustazione e vendita diretta. Da Imola a Dozza per arrivare a Castel San Pietro Terme e Medicina. Un asse florido e strategico, nella rinomata tradizione enologica locale, quello che corre lungo la via Emilia e si estende in direzione della bassa bolognese. Senza dimenticare la vallata del Santerno che, con le sue dolci pendici in grado di ricreare escursioni termiche davvero interessanti, è particolarmente congeniale alla rigogliosità dei vigneti. Un patrimonio unico di gusti, aromi e sapori, da esportare oltre i confini regionali, che strizza l’occhio anche ai mercati stranieri. Il progetto è partito a fine del 2024 con l’open day ‘Calici Erranti: un filo diretto dalle Cantine alla tua tavola’ a cui hanno preso parte una dozzina di realtà locali durante un week end di successo capace di attrarre migliaia di cittadini. Ora, però, tutto è stato messo nero su bianco con la realizzazione di uno strumento chiave per la promozione del territorio. Una brochure a quattro ante con contatti e informazioni dettagliate, in italiano e inglese, che verrà distribuita grazie al supporto di Imola Faenza Tourism e negli uffici di informazione e accoglienza turistica dell’area circondariale. Ma anche nelle strutture ricettive del posto. Non solo. L’elenco delle cantine che hanno aderito all’iniziativa finirà anche sul web (https://turismoimolese.cittametropolitana.bo.it/it) con l’auspicio di contribuire a incrementare l’offerta turistica territoriale e l’indotto economico di un settore vitivinicolo in espansione. "Siamo molto orgogliosi del progetto – spiega Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico di Imola – . Abbiamo iniziato a creare una rete di collaborazione tra le cantine e realizzato un open day molto apprezzato. Ora è disponibile la brochure per fare conoscere e valorizzare al grande pubblico italiano ed estero, che ogni anno sceglie di visitare il nostro territorio, questo patrimonio. Eccellenze su cui continuare ad investire in termini di promozione e di marketing". Sulla stessa lunghezza d’onda Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice e delegato al turismo per l’ente di via Boccaccio: "Un lavoro funzionale allo sviluppo turistico della zona – aggiunge –. I numeri delle cantine attive e la qualità dei vini prodotti rappresentano una grande occasione per qualificare l’offerta tematica all’interno del nostro circondario. Anche per questo motivo, nella nuova gara sulla promo-commercializzazione in corso, abbiamo inserito per i prossimi 2 anni l’attivazione di un tavolo di coordinamento con tutte le cantine per sviluppare nuovi progetti". L’evento ha segnato la conclusione della prima fase del progetto ‘Economia di Prossimità 2024’ con la conferma dell’importanza della crescente sinergia tra istituzioni e operatori locali.