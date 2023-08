Caos permessi Per circolare in centro ora durano sette giorni Ingorgo di richieste

Con il passare delle settimane, da quando l’amministrazione comunale ha aggiornato la circolazione stradale nella zona a traffico limitato e nell’area pedonale del centro storico della città, è cresciuto piano piano un problemino relativo alle modalità di rilascio dei permessi di circolazione temporanei. Si tratta di quei contrassegni indispensabili per poter girare nelle zone a traffico limitato e pedonali senza correre il rischio di incorrere in qualche sanzione. E ci mancherebbe altro, perché nessuno sente il bisogno di furbetti che violano aree che dovrebbero essere appassaggio di cicli e pedoni.

Ma dall’inizio di aprile è cambiato qualcosa: è cambiata la durata dei permessi temporanei. Con una delibera della giunta guidata da Daniele Manca nel 2011, infatti, si stabilì che i permessi non avessero una scadenza. In pratica erano liberi. Si decise, altresì, che per il rilascio si dovessero pagare 2 euro "a titolo di rimborso spese".

Ebbene, a inizio aprile 2023 la giunta mise nero su bianco che questi permessi costano ancora 2 euro, ma che hanno una durata di sette giorni consecutivi, "anche in considerazione che della circostanza che spesso le richieste presentate non risultano suffragate dalla effettiva necessità di transitare eo di sostare nella Ztl e nelle altre zone in cui è vietato l’accesso, rendendo necessario sensibilizzare i richiedenti a una più adeguata e puntuale valutazione delle proprie esigenze...": così la giuta motivava l’introduzione del limite di tempo.

Ma questo ha provocato, piano piano, il problemino di cui sopra. Un aumento della documentazioni cartacea al comando della polizia municipale, inevitabile visto il concomitante aumento del numero delle richieste di autorizzazioni temporanee. Solo per fare un esempio, un cantiere edile dovrebbe rinnovare ogni sette giorni i permessi relativi ai propri mezzi d’opera, pagando ogni volta due euro. Poi ci sono i mezzi che devono rifornire negozi e locali pubblici, anche loro costretti a inoltrare ogni sette giorni la domanda per ottenere l’autorizzazione temporanea. E poi c’è la spesa. Non è un’enormità, è chiaro, ma può essere fastidioso dovere mettere sempre mano al portafoglio.

Il consigliere comunale e metropolitano Simone Carapia (Lega), protesta: "Se un cantiere dura sei mesi – sottolinea – prima si pagavano solo due euro, ora invece si sale a 50, con un aumento del 2500 per cento. Scusate se è poco...". Senza contare il tempo che occorre per recarsi al comando della polizia locale. "Aggiungo che iI 2 euro sono un rimborso spese per il rilascio materiale del permesso – conclude Carapia – Ora ti faccio sempre un rilascio, ma ti faccio pagare 2 euro ogni 7 giorni: a me non sembra più un rimborso spese, ma una tassa. e la delibera non parla di tassa".

