Capannone in fiamme, danni alla ditta Brini. Vigili del fuoco in azione

Un grosso incendio si è scatenato nel pomeriggio in un capannone della ditta Brini. La vistosa colonna di fumo che si è alzata, ben visibile tra le campagne di Mordano e Imola, ha fatto preoccupare i residenti della zona mentre sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno dato il via alle immediate operazioni di spegnimento. In prima linea anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico della zona.

I motivi del rogo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, ma non si esclude che a provocare le fiamme abbiano contributo le alte temperature che si sono registrate nel corso della giornata.

Notevole la conta dei danni per l’azienda, comunque ancora in via di quantificazione.