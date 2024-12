Capodanno in piazza a Imola: ecco la lista dei divieti

Imola, 29 dicembre 2024 – “Garantire la sicurezza e l’ordine pubblico”. È questo, nelle intenzioni del Comune, il senso dell’ordinanza che proibisce tra l’altro l’utilizzo di vetro, lattine, droni e fuochi d’artificio emanata dal sindaco Marco Panieri in vista dei festeggiamenti di Capodanno, che quest’anno traslocano dalla Rocca sforzesca a piazza Matteotti.

Le disposizioni, valide dalle 22 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio, prevedono innanzitutto il divieto di introduzione, vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o lattine: le bevande potranno essere vendute e consumate esclusivamente in contenitori di plastica o materiale ecologico monouso. Disco rosso anche a droni e lanterne volanti, così come agli strumenti di autodifesa che nebulizzano principi attivi (spray al peperoncino e simili). Confermato anche lo stop, annunciato nei giorni scorsi, agli articoli pirotecnici di qualsiasi tipologia.

Chi sgarra rischia multe fino a 500 euro, con possibilità di sequestro degli oggetti vietati. Le forze dell’ordine e gli organizzatori vigileranno per garantire il rispetto delle disposizioni.

“L’ordinanza è stata adottata per prevenire situazioni pericolose e garantire la tutela dell’incolumità delle persone presenti, in linea con le disposizioni del ministero dell’Interno per la gestione delle pubbliche manifestazioni – spiegano dal Municipio –. La cittadinanza è invitata a collaborare per assicurare che la serata di festa si svolga in sicurezza e serenità per tutti”.

L’evento di Capodanno, promosso dal Comune, è organizzato dai gestore del locale Acque Minerali con la collaborazione della Pro loco cittadina e di Radio 105 nelle vesti di partner. Appuntamento nel cuore del centro storico dalle 23 alle 2.30 per un programma che prevede musica dal vivo con due dj del territorio e un ospite d’eccezione: Paolo Noise, direttamente da Radio 105. La serata sarà animata da uno speaker che guiderà il pubblico nel countdown (sarà proiettato sul palazzo comunale, con la creatività gestita dall’associazione App&Down) e nei momenti clou della festa.

Per l’occasione, fanno sapere dal Comune, saranno aperti Controcorrente e Bar Bologna, mentre due chioschi, curati da Acque Minerali e Pro Loco, garantiranno la somministrazione di cibo e bevande.

Lo spostamento dei festeggiamenti di Capodanno dalla Rocca a piazza Matteotti non cambia i piani di ‘Natale zero pare’. Anche il consueto appuntamento al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta, che proprio quest’anno spegne venti candeline, vivrà infatti uno dei suoi momenti clou in occasione della notte di San Silvestro. La sera del 31 si parte già alle 19.30 (apertura dei cancelli mezz’ora prima) con un cenone street food tra musica e allegria. Poi spazio alla musica: dalle 21.30 sul palco si alterneranno Alis, Gli Italiani (00.30) e infine Rosso dj (alle 2).

Sarà possibile trascorrere l’ultimo dell’anno anche a teatro con un grande classico del balletto. ‘Il lago dei cigni’ sarà interpretato dal Balletto dell’Opera Nazionale Rumena sul palcoscenico dello Stignani il 31 dicembre in doppia replica, alle 17 e alle 21.30; al termine della seconda replica sarà offerto un brindisi per festeggiare il nuovo anno.