Carabinieri, nuova guida. Filopei lascia la Tenenza. Lombardi al comando

Dopo tre anni di servizio sul territorio, il tenente Luca Filopei ha lasciato il comando della Tenenza dei Carabinieri di Medicina per assumere il comando del Nucleo Informativo del Gruppo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Ad assumere l’incarico sarà il sottotenente Daniel Lombardi, di origini romane, già in servizio in provincia di Cagliari e destinato a Medicina al termine del corso applicativo alla Scuola Ufficiali di Roma.

"A Medicina ho vissuto tre anni veramente intensi dal punto di vista professionale e sul piano umano – si congeda Filopei –. Tante sono state le operazioni che la Tenenza ha portato a termine durante il mio periodo di comando: il soccorso alla popolazione durante gli eventi alluvionali, contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, lotta alla violenza di genere e ai reati contro il patrimonio come i furti in abitazione. Ma quello che più mi ha gratificato è stato il rapporto diretto con la popolazione, gli incontri con gli studenti sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, con gli anziani per arginare l’odioso fenomeno delle truffe. Importante è stata anche l’interazione con le istituzioni locali e il dialogo con gli amministratori comunali, nonché la collaborazione con tutte le associazioni del territorio, per trovare sempre una soluzione alle problematiche che quotidianamente ci siamo trovati ad affrontare. Lascio un territorio che mi ha dato tanto e per cui anche io mi sono speso con tutte le mie energie, per raggiungere quella che è la missione di ogni carabiniere e cioè il bene e la sicurezza della comunità. Emblematica per me è stata la Festa dell’Arma organizzata a Medicina il 15 giugno di quest’anno, che ha portato in questa città la fanfara dei Carabinieri e la presentazione del libro dedicato al tenente colonnello Giovanni Frignani, martire delle fosse ardeatine, il quale fu comandante a Medicina dal 1921 al 1924. Un evento che mi ha trasmesso grande emozione e che ha messo ancora una volta in risalto il senso di comunità e lo spirito di vicinanza tra i cittadini e l’Arma".

"Ringrazio il tenente Filopei per questi tre anni – sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Marco Brini – caratterizzati da una profonda collaborazione e sinergia operativa con l’Amministrazione comunale. Il suo impegno e la sua disponibilità sono stati apprezzati anche dalla cittadinanza e dalle associazioni del territorio, anche grazie alla sua partecipazione attiva alla vita della comunità. Un grande in bocca al lupo per il suo futuro professionale. Diamo il benvenuto al sottotenente Lombardi, fiduciosi nella sua disponibilità a collaborare e desiderosi di proseguire nello stesso spirito di dialogo e collaborazione costruito in questi anni".

Zoe Pederzini