Carapia: "Degrado in via Cavour"

Una situazione "al limite della civiltà". Il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, definisce così le scene di degrado immortalate ieri in via Cavour, a due passi dal cuore del centro storico. "Una indecenza in cui si vedono sacchi di rifiuti gettati ovunque, ma anche cassette della frutta, piccoli mobili, tavolini, sedie di tutto e di più attorno ai bidoni del pattume", riferisce Carapia a corredo di un’ampia rassegna fotografica. Questo, si domanda l’esponente di opposizione, "può essere imputabile solo all’educazione e alla mancanza di senso civico o c’è qualcosa che non funziona nella raccolta e nel ritiro? Mi auguro – prosegue Carapia – che dal Comune si affrettino a risolvere quello che da un po’ di tempo pare essere un vero e proprio problema rifiuti e degrado in città". In effetti, a fronte comunque di una criticità presente da tempo, le segnalazioni in tal senso continuano a moltiplicarsi nell’ultimo periodo. Lo stesso sindaco Marco Panieri, qualche settimana fa, aveva postato sui social il video relativo all’abbandono notturno di un divano. "Non si può continuare con questo indecente accumulo quotidiano di rifiuti di ogni genere, compresi rifiuti ingombranti, dentro e intorno ai cassonetti per la raccolta differenziata – sottolinea Carapia –. Le segnalazioni all’ufficio competente e all’App ‘Il Rifiutologo’ non producono i risultati sperati. È una situazione intollerabile, offensiva per tutti i cittadini che ogni giorno fanno il piccolo sforzo di differenziare i rifiuti a casa loro e smistarli, come atto elementare di responsabilità civica, contributo minimo al decoro della città".

Ma a questo punto, va avanti il leghista, "forse è da verificare con Hera anche la questione ritiri e modalità di raccolta perché è impensabile – conclude Carapia – che nel cuore della città un giorno sì e l’altro pure si formino delle vere e proprie discariche a cielo aperto. La situazione è insostenibile".