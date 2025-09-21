Carapia e il figlio Niccolò contro Meluzzi:: "Conca Verde, un anno dopo non ha fatto nulla"

"Le parole del sindaco di Fontanelice sulla situazione della Conca Verde ci lasciano esterrefatti. È passato un anno, e sostanzialmente non è ancora stato fatto nulla per ridare un futuro al complesso colpito dall’alluvione". A dirlo, rispondendo appunto alle dichiarazioni rilasciate da Gabriele Meluzzi a il Resto del Carlino a dodici mesi dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Vallata del Santerno a settembre 2024, sono Simone Carapia (capogruppo di FdI al Circondario e ultimo gestore della piscina comunale attraverso la società De Akker) e suo figlio Niccolò, consigliere meloniano nell’ente di via Boccaccio, oltre che in Municipio a Fontanelice.

"Il massimo che si è fatto, di cui il primo cittadino si va vanto, è stato quello di pulire immediatamente – concedono i Carapia –. Soprattutto i tronchi e gli arbusti tagliati poche settimane prima, defluiti con la piena e incastrati sotto il ponte causando l’inevitabile esondazione del rio Colombarino direttamente nella piscina e nella sala macchine mettendo ko l’intero impianto natatorio. Forse nessuno voleva avere qualche responsabilità e togliere immediatamente di mezzo le prove dalla scena del ‘crimine’".

Oltre un anno prima, a maggio 2023, la Conca Verde era già stata colpita dall’alluvione. "Ma siccome non era stato tagliato nulla, la piscina si salvò e la piena defluì regolarmente", attaccano i Carapia. Che tornando a questi giorni protestano: "Si è pulito e sistemato un po’ e poi saluti e baci. E adesso si prova a scrivere la letterina a Babbo Natale. Un’inezia per chi voleva portare agli antichi fasti la perla del Santerno".

Per quanto riguarda la polizza ‘all risk’, "abbiamo presentato un’interrogazione immediatamente dopo il disastro, ma le risposte a un anno di distanza sono le stesse: ‘Speriamo, forse, boh’ – riferiscono da FdI –. Un po’ pochino per chi aveva promesso in campagna elettorale anche l’attivazione dello chalet in disuso e ancora totalmente abbandonato a se stesso".

Insomma, secondo i meloniani serve un cambio di passo: "È ora di richiedere l’indennizzo della polizza a voce alta, non sussurrarlo. E ci vuole un approccio diverso: non è il caso di mettere di mezzo un avvocato, visto che sono passati 365 giorni e non si sa ancora nulla con una pratica aperta? Non si può governare in questo modo da dilettanti allo sbaraglio, allargando le braccia e credendo che il tutto cada dal cielo. Bisogna darsi da fare perché il complesso Conca Verde riparta nell’interesse della collettività non solo fontanese, ma di tutto il circondario".