Carapia: "È una pratica malsana da debellare"

"Più volte in passato abbiamo richiesto le foto-trappole per limitare la pratica malsana e poco civile dell’abbandono dei rifiuti. Prendendo atto delle numerose sanzioni comminate in pochi mesi dalle nuove installazioni fatte dall’amministrazione, ritengo che ci sia una vera e propria criticità da debellare per il territorio". È l’affondo firmato dal consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che alla luce dei dati forniti dal Municipio su uno dei fenomeni che più rovinano il decoro urbano tanto in centro storico quanto nelle frazioni, esorta la Giunta a fare di più su questo fronte senza tuttavia danneggiare i cittadini rispettosi delle regole.

"Certamente i Comuni e Hera non aiutano nel cercare di rendere sempre più accessibile e facile lo smaltimento dei rifiuti", ammonisce infatti Carapia. E rilancia: "Speriamo nei nuovi contenitori annunciati dall’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, che dovrebbero essere facili da usare e che stanno per essere sperimentati in Vallata con la carta Smeraldo e ogni comfort". Ciò detto, "mi auguro però non sia un triste remake del passato – avverte il consigliere comunale di opposizione –, visto che anche in quel caso ci avevano raccontato del facile utilizzo e funzionamento dei cassonetti ‘tre punto zero’. E poi ce lo ricordiamo tutti i disagi patiti e la poca funzionalità del sistema…".

In effetti, con l’introduzione del sistema di apertura automatizzata dei contenitori avvenuta ormai qualche anno fa, la situazione in città pare essere peggiorata. "Mi auguro che in questo caso ci sia un epilogo diverso – è l’auspicio di Carapia –. Altrimenti gli abbandoni non saranno più solo vicino ai cassonetti, ma anche da altre parti dove le foto-trappole non potranno essere utilizzate. Le regole civili devono essere rispettate, ma portare fuori il pattume non deve diventare un secondo lavoro".