Carapia (FdI): "Ancora infiltrazioni all’Ortomercato"

Continuano i problemi nel parcheggio a sbarre Ortomercato. Nonostante la recente conclusione dei lavori di riqualificazione, con relativa riapertura totale della struttura su due piani tra viale Zappi e viale Rivalta, gli automobilisti segnalano ancora le stesse infiltrazioni che avevano caratterizzato le scorse settimane.

"È possibile che oggi grondi in modo copioso sulle vetture parcheggiate e nei varchi d’ingresso, quando dal cielo non cade una goccia? – domanda il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia –. Non credo che questo sia dovuto alle precipitazioni dei giorni scorsi, perché oggi non sta piovendo e considerando che quel parcheggio, soprattutto nella parte superiore, è appena stato ristrutturato, c’è veramente da ridere per non piangere".

Il riferimento è al fatto che, come accennato all’inizio, già a fine novembre gli automobilisti si lamentavano per la caduta di intonaco sulle auto. E che il piano superiore del parcheggio a sbarre Ortomercato è stato riaperto una quindicina di giorni fa.

"Ma a questo punto cos’è stato ristrutturato se i problemi sono sempre gli stessi?", domanda l’esponente di opposizione. E rilancia: "Area Blu riesce a farne una fatta bene? Qui oramai è come sparare sulla Croce Rossa. Il sindaco Panieri cosa intende fare sulla società in house? Perché tra bandi non controllati, strade groviera, presunte riqualificazioni che hanno questi risultati c’è veramente da mettersi le mani nei capelli".

Nel mirino finisce così, ancora una volta, la dirigenza di Area Blu. "Venerdì sarà in commissione per parlare del patatrac del bando della Rocca, ma qui ce n’è più di una tutti i giorni", protesta Carapia. E conclude: "Questa società drena più di dieci milioni di euro dal bilancio del Comune con questi risultati? È meglio che qualcuno vada a casa in fretta, perché così non si può andare avanti. Il sindaco Panieri è ora che intervenga: non si possono spendere soldi pubblici in questo modo e con questi risultati".

