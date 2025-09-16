Carapia (FdI): "Auto in sosta utilizzata come ’ricovero serale’"

Una macchina parcheggiata da circa un anno tra le vie Mentana e Selice, con le ruote a terra e gli sportelli forzati, usata come ricovero notturno presumibilmente per stranieri. A denunciare quanto accade ai margini del centro storico è Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario. La vicenda, raccontata da diversi residenti della zona e ora portata in sede politica, è diventata un caso che intreccia sicurezza urbana, decoro e vivibilità della zona.

"Ho segnalato la situazione alla polizia locale – riferisce Carapia –. Attende che scada l’assicurazione. Ma la situazione sta peggiorando, e in questi giorni sono stati rotti anche i vetri e la notte qualcuno continua a dormire all’interno. Ritengo che ci siano tutti i presupposti per la rimozione. Parliamo di un rifiuto, viste le condizioni della vettura. E non può esistere che ci sia un ricovero notturno su gomma in centro a Imola".

Per questo motivo, il meloniano chiede "un intervento celere per sanare la situazione anche se l’assicurazione verrà prorogata. Perché – prosegue nel suo ragionamento Carapia – non vorremmo che con il passare del tempo si verificassero problemi di ordine pubblico. Non è che possiamo permettere a dei provetti picari di fare queste cose nella nostra città". Il pensiero del consigliere comunale di opposizione è chiaro: intervenire subito con fermezza per evitare che situazioni come quella tra le vie Mentana e Selice si moltiplichino sul territorio cittadino. La questione, sostiene Carapia, va affrontata non solo come episodio isolato, ma anche come segnale di attenzione alle richieste dei cittadini e alle criticità che emergono dal tessuto urbano. "Se oggi permettiamo questo, non vorrei che domani passassimo a un pullman o altri ricoveri inusuali – è la linea dell’alfiere di FdI –. La cronaca italiana di questi casi è piena. Per questo motivo, mi auguro che la situazione si risolva al più presto. Lì vicino ci sono case, servizi, bar e la sede dell’Inps. E questa situazione è inaccettabile".