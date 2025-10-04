Carapia (FdI): "Soltanto spot elettorali"

Non è piaciuta a Fratelli d’Italia la commissione consiliare, con successivo sopralluogo al cantiere della Rocca sforzesca, voluta ieri dalla Giunta per fare il punto sui lavori in città assieme ai rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e opposizione.

"Una modalità inusuale", storce il naso il meloniano Simone Carapia, secondo il quale la "gran parte" degli interventi in questione "sono ancora sulla carta" e "molti verranno terminati tra la fine del 2026 e il 2027". Dunque, siccome a maggio del prossimo anno ci sono le elezioni amministrative, la provocazione del consigliere comunale di opposizione è di inserire "direttamente nel programma elettorale" del centrosinistra l’elenco delle opere "portate avanti in molti casi grazie ai fondi del Pnrr". In estrema sintesi, "capisco la propaganda – concede Carapia (nella foto) –, ma bisogna restare con i piedi per terra e fare pochi annunci. Qui ci sono progetti pronti da una vita. Fare le cose è positivo, il resto meno".

Tocca quindi a Filippo Samachini difendere l’operato della Giunta. Il consigliere comunale di maggioranza, in quota Sinistra imolese, parla di "rosicamento della destra". E attacca: "Le opere pubbliche si stanno facendo. Certamente avere il Pnrr è un vantaggio, ma non tutte le città della grandezza di Imola hanno questo tipo di investimenti. Qui di propaganda ce n’è poca".

Nell’elenco stilato dalla Giunta figurano interventi in corso e altri ancora in fase di progettazione: dalla già citata Rocca sforzesca al nuovo ponte della Tosa, passando per il muro dell’Autodromo (la cui efficacia è stata contestata ieri da Ezio Roi del M5s) e il completamento della Bretella.