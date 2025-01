Carapia: "Fondi alle imprese? Solo mancette"

Il via libera del Comune all’apertura del bando per l’erogazione di contributi destinati all’avvio di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico (fino a 20mila euro a fondo perduto per ogni impresa, pari al massimo al 70 per cento delle spese ammissibili, a fronte però di un plafond limitato a 75mila euro) non convince Simone Carapia (Fratelli d’Italia).

"Mancette, regalini, caramelle: così si possono chiamare le elargizioni date con chissà quali criteri", protesta l’esponente di opposizione. "Un’altra tranche da 75mila euro dopo quella recente che ha fatto sbalordire gli imolesi quando hanno letto i nomi dei beneficiari", è l’affondo di Carapia. Insomma, secondo il meloniano, in vista delle elezioni 2026 il Comune ha "ritenuto di iniziare la festa con i cotillon e una prezzemolata di piccole e grandi elargizioni per aumentare il consenso e imbonirsi il prossimo. Ancora una volta – è sempre la linea di Carapia – assistiamo al frazionamento e dispersione di risorse che non consentono interventi strutturali che rimangano utili nel tempo".

Nel mirino del consigliere comunale di opposizione finiscono in particolare il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini (Sviluppo economico e Centro storico): "Questa amministrazione sta esagerando con favoritismi e amichevolezze, Panieri ha dato inizio a uno stile di gestione, si fa per dire, che fa felici coloro che casualmente conosce; e questo modus operandi mai si era registrato a questi livelli. Spiace vedere l’assessore Raffini tentare di indorare una operazione di pubblicità elettorale di basso livello nella quale lui stesso non crede".