Carapia lascia la Lega ed entra in FdI: "Il mio impegno ancora più forte"

Non si ferma il passaggio di esponenti della Lega in Fratelli d’Italia. Dopo Serena Bugani, transitata dalle file del Carroccio a quelle dei meloniani ad agosto 2022, tocca ora a Simone Carapia compiere lo stesso percorso. Percorso che, nel caso di Carapia, oltre ai banchi del Consiglio comunale comprende anche quelli dell’assemblea metropolitana.

Non è un fulmine a ciel sereno l’addio alla Lega di Carapia, salito sul Carroccio ad agosto 2017, ma che ormai da tempo viveva da separato in casa con Daniele Marchetti e Riccardo Sangiorgi, gli altri due rappresentanti della Lega rimasti nell’Aula di piazza Matteotti. Più volte, in questo mandato consiliare e nel precedente, si era parlato infatti dell’esistenza nei fatti di due compagini diverse all’interno dello stesso Carroccio: una rappresentata da Marchetti e Sangiorgi, più legata al deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna; l’altra rappresentata invece da Carapia e dall’ex parlamentare Gianni Tonelli, corrente all’interno della quale si era collocata anche la già citata Bugani al momento dell’elezione del 2020.

Fratelli d’Italia sale così a quattro consiglieri comunali: oltre a Carapia e Bugani, nell’Aula di piazza Matteotti ci sono infatti Nicolas Vacchi (capogruppo) e la collega Maria Teresa Merli.

"Conosco Carapia da oltre dieci anni come un collega appassionato e sempre al servizio della propria comunità – è il benvenuto di Vacchi –. Sarà facile per noi continuare a lavorare insieme a livello istituzionale, facendo squadra, insieme alle consigliere Merli e Bugani".

Come già accennato, Carapia entrerà anche in ‘Uniti per l’alternativa’ (a direzione FdI) nel consiglio metropolitano. Ad accogliere il nuovo arrivato ci sarà, in questo caso, il capogruppo a Palazzo Malvezzi, Diego Baccilieri.

"Con Carapia ci conosciamo da oltre vent’anni – afferma Baccilieri – e sono convinto che non mancherà il suo supporto concreto nella attività politica del nostro gruppo soprattutto in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali per le europee, le comunali e le regionali, sostenendo i candidati da noi indicati. Di Simone apprezzo l’apporto di rappresentanza territoriale dell’importante territorio imolese, che va a completare lo spettro rappresentato dai consiglieri Santoni e Bertoni già presenti. Sono certo del proficuo lavoro che si potrà fare assieme, viste la grande esperienza politica e le capacità amministrative che di certo saranno utili per accrescere ulteriormente la qualità dell’attività consiliare".

L’ingresso di Carapia in Fratelli d’Italia è di fatto la chiusura di un cerchio. Cresciuto politicamente in Alleanza nazionale, il neo-meloniano era confluito nel Pdl alla nascita del nuovo partito voluto da Silvio Berlusconi, nel 2009, per poi aderire a Forza Italia al momento della scissione quattro anni più tardi. Infine, nel 2017, il passaggio nella Lega (all’epoca ancora Lega Nord), schieramento con il quale Carapia è stato eletto due volte in Consiglio comunale (nel 2018 e nel 2020) e che ha rappresentato anche nell’assemblea del Circondario imolese e in quella metropolitana.

"Ringrazio i capigruppo Vacchi e Baccilieri per la grande opportunità ricevuta, faremo assieme un ottimo lavoro – assicura Carapia –. Il mio ingresso nasce dal desiderio di ritornare a far parte del progetto politico della destra italiana e sono certo che con questa opportunità sarò più motivato e il mio impegno istituzionale e politico sarà ancora più forte. Ritrovo tanti amici e, sotto la guida di Galeazzo Bignami, con loro farò il massimo per far eleggere al Parlamento europeo l’amico Stefano Cavedagna, garantendo il mio totale supporto anche per le successive tornate elettorali".