Carapia (Lega): "C’è un altro balzello nascosto online"

Il caro-parcheggi durante il fine settimana del Gran premio di Formula 1 (19-21 maggio) finisce ancora una volta nel mirino della Lega. "Dopo che hanno aumentato le tariffe della sosta, unito alla decisione del Comune di far pagare 15 euro ai non residenti che la domenica lasceranno l’auto nei parcheggi a sbarre, siamo venuti a conoscenza di un ulteriore balzello", protesta Simone Carapia, consigliere comunale del Carroccio. "Prenotando tramite il sito ‘Visitare Imola’, che rimanda alla pagina di MyCicero, c’è un ulteriore addebito del 10%", ricostruisce Carapia. In pratica, "l’utente previdente che vuole già prenotare il parcheggio dovrà pagare il 10% in più a MyCicero", fa notare il leghista. E prosegue: "Non mi pare sia legittimo visto che la tariffa è imposta dal Comune. Ma di questo ulteriore balzello non ne sapevano nulla da Palazzo? A questo punto parliamo di sprovveduti o di furbetti degli aumenti celati non detti?". La "cosa grave", secondo Carapia, è che il tutto parta dal link sulla pagina web ‘Visitare Imola, di fatto comunale in quanto collegata allo Iat (Informazione accoglienza turistica). "Dopo il danno la beffa – conclude il leghista –. E a Imola dopo l’aumento sostanzioso, continua il comitato di benvenuto si turisti dei motori fatto di aumenti visibili tassa di soggiorno e parcheggio a quelli nascosti dietro un link".