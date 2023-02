Carapia (Lega): "Il tempo delle chiacchiere è finito"

Il leghista Simone Carapia torna ad incalzare la Giunta sulla nuova gestione dei servizi educativi. "Cova ancora la brace sotto la cenere, nonostante le rassicurazioni e il ruolo di ‘provetti pompieri’ intrapreso in questi mesi da chi governa Imola", protesta il consigliere comunale di opposizione.

Carapia porta infatti sotto la lente le "tante segnalazioni e criticità", quelle messe nero su bianco dai dirigenti scolastici imolesi nelle scorse settimane, che secondo l’esponente del Carroccio "mettono in evidenza una situazione imbarazzante". Una situazione che "tarda a normalizzarsi e soprattutto a rasserenarsi – prosegue Carapia – per tante famiglie imolesi".

Come sottolinea il consigliere comunale della Lega, dalle contestazioni arrivate agli uffici comunali si evince che "purtroppo i problemi più ricorrenti sono quelli al supporto educativo degli alunni disabili. Tante famiglie – ricostruisce sempre Carapia – rinunciano al supporto educativo per i loro figli. E questo è un evidente disagio e limite per il territorio".

L’auspicio, arrivati a questo punto, è che si arrivi a un cambio di passo. "Mi auguro, dopo questa ulteriore dimostrazione di criticità evidenti, che chi governa non faccia orecchie da mercante o venga in Aula e ci risponda ‘Tutto va bene madama la marchesa’, ma intervenga con l’ausilio degli istituti scolastici in modo efficace e concreto – avverte Carapia – per migliorare una situazione che mette in forte difficoltà la collettività e soprattutto i più deboli e le loro famiglie".

Dalle parole "seguano i fatti – esorta il consigliere comunale della Lega – perché nel terzo millennio a Imola non ci possono essere tali problematiche e rinunce a un diritto sacrosanto per i nostri ragazzi con più difficoltà. Il tempo delle chiacchiere e del ‘Vigileremo’ è finito – conclude Carapia –. Ora ci attendiamo celeri e opportune soluzioni".