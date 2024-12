Il cardinale e il manager: “La nostra amicizia nata sui banchi”

Imola, 13 dicembre 2024 – Dialogo sull’amicizia, sulla perdita, sulla vita. I ragazzi del ’65, quelli della Quinta B del liceo scientifico Valeriani di Imola – ieri in vacanza in Vespa alle Cicladi e oggi a un passo dai 60 anni – hanno volti conosciuti. Quello del cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per Città del Vaticano, e di Stefano Domenicali, la guida della Formula 1. Con loro Marco Raccagna, già segretario imolese Pd, autore di un libro, E adesso? (Transeuropa) che scava in una generazione.

Da ragazzi di provincia, partendo dai ’60 del secolo scorso, al mondo: come vi raccontereste?

Stefano Domenicali: “Non siamo cresciuti col telefonino o la IA, ma con le famiglie, lo sport, gli amici, i bar, le parrocchie. Ognuno di noi ha affrontato le grandi questioni della vita con la propria sensibilità. Siamo stati fortunati, peraltro vivendo un contesto medio-piccolo dove tutto era a portata di mano, perché abbiamo potuto spesso vivere le esperienze appieno e cogliere le opportunità guardando il futuro negli occhi”.

Mauro Gambetti: “Siamo figli di coloro che hanno contribuito a ricostruire l’Italia nel Dopoguerra. Nella nostra generazione c’era una grinta, un coraggio, una fiducia innata nel futuro. Nel tempo, grazie al percorso umano e di fede compiuto, ho conosciuto anche il lato fecondo del limite e della debolezza. ‘Andavo ai 100 all’ora’, mentre oggi amo andare in profondità. Mi piace pensare di appartenere a una generazione che coltiva ancora gli ideali che ci infuocavano il cuore, ha ancora la voglia di cambiare il mondo e al contempo è approdata alle sorgenti della vita spirituale, alla libertà di amare, perché è questa, a mio avviso, la chiave della transizione verso il futuro”.

La morte, la compassione, l’amore, il divertimento, ci sono tutti nel libro. Ma anche la famiglia, naturale e allargata. Cos’è per voi?

Domenicali: “Uno dei motori della vita. Dalla famiglia parte tutto, è il posto dove si può essere totalmente sé stessi, dove si può condividere ogni momento e intimità. Mia moglie, i nostri figli, i miei genitori, sono l’energia che mi muove”.

Gambetti: “Nella mia famiglia si è costruita la mia personalità e da lì è iniziato il mio cammino. Sono grato per questo dono ricevuto, che con il tempo si è arricchito grazie ad altre ‘famiglie’ che mi hanno accolto e con cui ho camminato: le comunità parrocchiali, il gruppo degli amici, la fraternità dei Frati Minori Conventuali… e oggi la ‘famiglia vaticana’. Vorrei che ogni persona, in particolare ogni giovane, potesse appartenere a una famiglia che si dilata sempre più”.

E l’amicizia?

Domenicali: “L’amicizia vera, per uno come me che vive spesso in un mondo di relazioni effimere, è fatta di qualità. In fondo, con Marco e Mauro, e con alcuni altri naturalmente, è esattamente così”.

Gambetti: “L’amicizia mi dà tanta forza ed è ciò che mi aiuta a sentirmi sempre più ‘umano’, a contatto con ciò che di più bello esiste dentro di noi, nella condivisione della propria vulnerabilità, del dolore, dei sentimenti, delle gioie, delle fatiche. Riconoscermi amico di un altro e riconoscere l’altro come amico è uno dei modi in cui per me Dio rivela il suo volto”.

Cosa significa per voi l’“E adesso?” del titolo?

Domenicali: “Nel libro si sente come Marco abbia sempre vissuto e viva tentando di lasciare un segno. Io credo riuscendoci. Ogni momento nella vita, sia drammatico o gioioso, è straordinario e nelle sue pagine questo è tangibile. È un bel libro, nel quale mi ha anche regalato alcune righe di vera amicizia, ricordando un momento per lui molto doloroso. Lo ringrazio anche di questo”.

Gambetti: “‘E adesso?’, mi chiedete. Per me c’è solo l’amore, quello che crea e genera”.