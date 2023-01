Carico precipita nella fabbrica, grave operaia

Tragedia sfiorata, quella di mercoledì sera, alla Profilati spa di Medicina dove un’operaia imolese 56enne è rimasta gravemente ferita, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Ecco i fatti. Erano quasi le 20 alla Profilati di via Galliani, al Fossatone, nella zona industriale di Medicina. La centrale operativa del 118 ha ricevuto la telefonata dell’azienda, dove una collega della donna chiedeva aiuto perché la collega era rimasta schiacciata da un carico di profilati.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, dato che la donna aveva perso conoscenza dopo il grave infortunio sul lavoro. I sanitari accorsi nel capannone dell’azienda hanno poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, poco dopo, è atterrato in un campo vicino alla fabbrica. Insieme ai sanitari, sul posto sono arrivati anche, con due pattuglie, i carabinieri della Tenenza di Medicina. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni e ricostruito sul posto la 56enne, che stava svolgendo il proprio turno di lavoro serale, sarebbe rimasta schiacciata sotto diversi chili di profilati staccatisi da un montacarichi. Questo sarebbe avvenuto per una drammatica fatalità, ovvero probabilmente in seguito al cedimento di un laccio di sostegno.

A causa della pesantezza del carico di merce crollato sul corpo della donna, in particolare sulla sua gamba sinistra, è stato necessario l’intervento dei pompieri locali per fare sì che il 118 potesse caricare in elicottero la donna. Questa è stata, poi, portata al Maggiore in codice di massima gravità. La 56enne imolese è tuttora ricoverata nel nosocomio bolognese: non è in pericolo di vita, è vigile e le sue condizioni sono stabili. Sulla scena dell’incidente è poi arrivata la Medicina del Lavoro dell’Ausl locale che, come di prassi nei casi di infortuni sul lavori, svolgerà tutte le indagini necessarie a capire come si sia potuto verificare l’incidente.

L’accaduto ha accesso i riflettori sulla Profilati, riflettori che i sindacati avevano acceso già da un po’. Ed è scattato lo sciopero, proclamato dalla Cgil dalle 14 di ieri alle 14 di oggi. La protesta si svolge su tutti e tre i turni, 8 ore per turno. "Al di là degli approfondimenti che saranno oggetto degli organismi competenti – afferma il sindacalista Stefano Biosa –, da tempo abbiamo una discussione aperta con l’azienda sui turni e orari di lavoro: lì si lavora a ciclo continuo, anche la notte e fino al sabato e da tempo i lavoratori accusano questa situazione". Il sindacato e i lavoratori vogliono "rivedere i carichi e gli orari di lavoro, perché la situazione è pesante e bisogna intervenire in maniera urgente. Tra l’altro la situazione è ancor più gravosa per l’installazione di un nuovo impianto, sul quale c’è stato un grosso investimento ma che crea problemi: si sono ridotti gli spazi e quando l’impianto non funziona bene, bisogna intervenire manualmente. Chiediamo un incontro urgente all’azienda".

Zoe Pederzini