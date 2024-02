Carnevale con polenta e maccheroni

Dai maccheroni di Borgo alla polenta di Tossignano il passo è breve. Così il 13 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, salirà a quota 402 il numero delle edizioni della storica Festa della Polenta nel cuore della frazione del paese della vallata. Si tratta, infatti, di una delle manifestazioni di piazza più longeve dell’intera penisola. E bisogna fare un tuffo indietro nel tempo, fino alla genesi datata 1° febbraio 1622, per trovare traccia delle origini dell’evento da un’idea di tale Mastrantonio da Farneto poi raccolta dall’allora governatore Leonardo Sincia de Sermoneta. La volontà era quella di risollevare il morale di una popolazione provata da guerre e pestilenze. Un appuntamento che ha conosciuto davvero pochi stop nel corso dei secoli. Semaforo rosso solo dal 1942 al 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, e nel biennio 2020-2021 segnato dal Covid. Il programma di quest’anno, invece, si aprirà alle 10 in piazza Andrea Costa con lo scambio dei piatti artistici tra i comitati dei polentari e dei maccheronai dell’abitato. Dalle 12 distribuzione della polenta condita con ragù di carne e formaggio grana in esclusiva ai tossignanesi poi, un’ora più tardi, il via libera per tutti. Vigilia di lavoro senza sosta per Michael Zannerini, giovane neo presidente del ‘Comitato Festa della Polenta’, eletto qualche mese fa al vertice del direttivo: "Sarà la mia prima volta al timone organizzativo della festa da cima a fondo – racconta –. Le cose da fare sono tantissime e le ultime settimane le ho passate tra ordini, preventivi e fornitori. Ci tenevo ad occuparmi in prima persona delle logistiche per capire al meglio ogni sfumatura dell’evento. E’ un percorso impegnativo ma stimolante". "Abbiamo spostato dalle 15 alle 13 la distribuzione della polenta al grande pubblico per avvicinarci di più al canonico momento del pranzo – svela Zannerini–. Questa settimana abbiamo consegnato i tagliandi ai residenti. Ma ce ne saranno altri a disposizione in Piazza Andrea Costa a partire dalle 11 del giorno della manifestazione". La novità? Tavoli dei commensali e gazebi anche nella splendida terrazza panoramica del Palazzo Baronale. ‘Polentabus’ per trasportare gratuitamente le persone da Borgo a Tossignano.