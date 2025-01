Carnevale, concorso di disegni al via. Il tema dell’evento è la tradizione

Gli alunni delle scuole castellane si sono già messi al lavoro durante le vacanze per partecipare al concorso di disegni, locandine e manifesti del Carnevale nel centro storico che si terrà domenica 23 febbraio. In attesa di definire il programma della manifestazione insieme a scuole, associazioni e commercianti, è ormai ufficiale il tema scelto per questa edizione: “Il Carnevale della tradizione”. "Il Carnevale è la festa più divertente e colorata dell’anno, dove lo scherzo, il gioco e il travestimento sono di casa – afferma l’assessore alla Cultura, Claudio Carboni –. Non c’è Carnevale senza maschere, travestimenti e, ovviamente, dolci. Il Carnevale è davvero una festa ricca di storia, tradizioni e maschere affascinanti. La nostra città si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, dove musica, spettacoli e colori si mescoleranno per regalare momenti indimenticabili. Il Carnevale della tradizione non è solo una festa, ma un’occasione per rappresentare in maschera, in corteo, col disegno o con le animazioni le nostre radici, per celebrare ciò che ci unisce e per condividere la gioia con tutta la comunità. Il tema del carnevale lascia ampia libertà alla fantasia, alla creatività e alla sperimentazione. Ogni soggetto carnevalesco potrà essere rappresentato con libera interpretazione".

Le scuole castellane dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono coinvolte innanzitutto nella gara per la realizzazione del disegno della locandina sul tema del Carnevale. La creazione prescelta sarà premiata diventando l’immagine dell’edizione 2025 della manifestazione. Ogni classe può presentare al massimo 3 disegni, a scelta dell’insegnante, realizzati sia da un singolo alunno, sia da un gruppo di lavoro. Il singolo alunno o gruppo fa concorrere alla premiazione la propria classe o sezione. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le 12,30 di lunedì 27 gennaio al Servizio comunale Cultura e Turismo in via Matteotti 79. Poi, parola alla giuria. Premiazioni il 23 febbraio.