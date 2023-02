Carnevale, conto alla rovescia per la sfilata dei Fantaveicoli

Domenica 19 dalle 14.30, torna il Carnevale di Imola con la Grande Sfilata dei Fantaveicoli, conosciuta per la sua originalità e particolarità. I Fantaveicoli infatti, veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi sono i protagonisti assoluti di questo evento e sono rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati. La sfilata di questa 26ª edizione partirà, come da tradizione, dall’Autodromo alle 14.30 per proseguire lungo viale Dante, via Mazzini e concludersi a metà pomeriggio in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi.

Protagonisti della sfilata saranno i Fantaveicoli e i gruppi in concorso, che si alterneranno a gruppi musicali, gruppi di ballo e marching bands in un insieme creativo e divertente che regalerà al pubblico una giornata di festa e allegria in un clima spensierato e coinvolgente. Ad aprire la parata sarà, come ogni anno, la Banda musicale Città di Imola. Gli ospiti: Banda Rei, gruppo che nasce per le strade di Bologna dall’incontro di musicisti uniti dall’amore per la musica e le sue tantissime possibili declinazioni. funky, soul, balcanica, latina, classica e jazz. Musica per tutti i gusti. Corretto Samba: gruppo che da anni si dedica allo studio delle percussioni afro-brasiliane. Oltre 30 elementi che danno vita ad uno spettacolo di musica e colori, energico e travolgente. Pneumatica Emiliano Romagnola Samba: libera scorribanda tra strumenti, canti e balli della tradizione musicale dell’Emilia e della Romagna. Bloko Intestinhao: venti percussionisti dal nome irriverente che da oltre 10 anni anima le piazze di tutta Italia, coinvolgendo il pubblico con una samba reggae da manuale. Danza Africana Imola Beguè: realtà attiva a Imola da oltre 15 anni, ha come vocazione quella di diffondere e promuovere la danza tradizionale africana attraverso le espressioni della musica e della danza al fine di favorire il dialogo tra le culture e la multiculturalità. I concorsi per l’edizione 2023 dei Fantaveicoli sono I Fantaveicoli’ (due categorie, Fantaveicoli e Scuole, riservato alle scuole di ogni ordine e grado; gruppi mascherati; mascherine e biciclette. L’animazione e la presentazione della giornata saranno a cura di Radio Bruno.