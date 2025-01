Carnevale dei Fantaveicoli. Un mese per iscriversi alla sfilata del 2 marzo

Meno di un mese di tempo per gareggiare al Carnevale dei Fantaveicoli. Le iscrizioni alla sfilata più allegra, divertente e coinvolgente dell’anno, in programma domenica 2 marzo, scadono infatti il 21 febbraio.

Gli ingredienti sono quelli ormai classici: ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali. Il tutto unito all’originalità di tanti artisti-inventori.

Proprio questa lunga tradizione, unita all’originalità e unicità dell’evento, ha consentito al Carnevale dei Fantaveicoli di essere riconosciuto tra i carnevali Storici sostenuti dal ministero della Cultura e gli ha fatto ottenere un importante riconoscimento anche dalla Regione.

"Il Carnevale dei Fantaveicoli è tra le manifestazioni più amate dagli imolesi, e nel tempo ha ottenuto popolarità e riconoscimenti che vanno ben oltre i confini del nostro territorio – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Il fantaveicolo rappresenta la sintesi tra tecnica e arte, è al contempo complesso e alla portata di tutti, e incarna a pieno lo spirito della città di Imola. Proprio per questo è con grande piacere che ogni anno accogliamo i nuovi costruttori che decidono di mettersi in gioco. L’auspicio è quello di vederne sempre di più ai nastri di partenza, per dare continuità ad una tradizione che da quando è nata ha guardato al futuro".

I concorsi indetti per l’edizione 2025 sono i seguenti: ‘Fantaveicoli’, ‘Scuole’ (comprese le rispettive categorie riservate alle scuole di ogni ordine e grado), ‘Mascherine e biciclette’ (0-14 anni). La partecipazione è, come ogni anno, libera e gratuita. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc, tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Le giurie, nominate per tutti i concorsi in oggetto, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green. Partecipare è semplice. È sufficiente inviare il modulo di iscrizione via mail entro il 21 febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Comune.