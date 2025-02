Carnevale, le opere premiate: "Così i giovani hanno riscoperto le tradizioni delle nostre terre"

Piena la piazza, gremito il Cassero. Ha fatto centro il Carnevale organizzato domenica scorsa nel cuore della città, un Carnevale mai così partecipato da anni a questa parte. All’indomani del ‘tutto esaurito’ la sindaca Francesca Marchetti in coro con l’assessore alla Cultura Claudio Carboni hanno voluto ringraziare "i volontari, le associazioni locali, i commercianti, la Pro Loco, la Banda, l’Ufficio Cultura, i DJ, i componenti della giuria e la rete delle scuole che hanno collaborato alla manifestazione", sottolineando che, naturalmente, "i veri protagonisti della piazza sono stati i bambini e le bambine, con le loro maschere originali, che hanno regalato uno spettacolo meraviglioso".

E se proprio le maschere vincitrici dell’edizione 2025 del concorso sono state svelate (e pubblicate) ieri, oggi il palcoscenico è tutto dedicato ad un altro concorso, quello dei disegni, aperto alle scuole castellane che hanno risposto presente in massa.

Alla fine, infatti, sui tavoli della giuria sono arrivate 87 opere, di cui 46 delle scuole primarie e 41 delle scuole secondarie di primo grado. Ad ospitare la premiazione è stato un Teatro Cassero gremito, coloratissimo e chiassoso. Il 1° premio della categoria scuole primarie è andato a "Sgambillo e Pigidoro e il Carnevale a modo loro: vinceranno la coppa d’oro?" della classe 4ªA della scuola Don Luciano Sarti, premiato "per il richiamo alle maschere della città, alle tradizioni castellana e per la grafica coerente, con messaggio allegorico alla pace".

Il 1° premio della categoria scuole secondarie di primo grado è stato assegnato invece ex equo a Marta Barosio della 1ªG e Lucas Lin della 1ªE della scuola Pizzigotti, "per il bel disegno, il materiale per la colorazione e la simpatia dei soggetti della tradizione".

Premio speciale, poi, ad Antonio Di Micco e Ilaria Rimessi della classe 2ªG della scuola Pizzigotti, "per aver interpretato con modernità la tradizione, con ricerca della tecnica", e altro premio speciale alla classe 5ªC della scuola primaria Sassatelli per il disegno "Il carnevale della tradizione", "che rappresenta la tradizione carnevalesca delle maschere italiane con collegamento alla città di Castel San Pietro Terme. Spiccano i colori allegri e la simpatia della figura di Arlecchino".

Nella nutrita schiera dei premi speciali c’è stato poi spazio anche per la classe 3ªB della scuola Primaria Serotti per la "creatività dell’opera".

Premio originalità, infine, al disegno "La Sfoglina" della classe 2ªA della scuola primaria Serotti "per la tecnica, il richiamo alla tradizione, la materialità, il riferimento al territorio, in particolare alla frazione di Osteria Grande".

La mostra dei disegni resterà ora visitabile nella sala espositiva di via Matteotti 79 solo su prenotazione fino a mercoledì 26 febbraio.

"Quest’anno il tema del carnevale era la tradizione. La tradizione del nostro carnevale e delle nostre maschere ha stimolato i ragazzi a ricercare qualcosa delle proprie radici: scavare nelle proprie radici aiuta a comprendere quelle di altre civiltà e ad accettarle. Oggi più che mai c’è bisogno di conoscere la storia della nostra cultura per comprendere le culture di altri popoli e viverle come un valore e un arricchimento personale", hanno chiosato sindaca Marchetti e assessore Carboni.