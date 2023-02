Carnevale sostenibile Festa grande in centro per il Martedì grasso dedicato ai bambini

I colori delle stelle filanti e le risate dei più piccoli hanno caratterizzato, ieri pomeriggio, l’appuntamento con il Carnevale dei bambini in piazza Matteotti. Una consuetudine, quella dell’evento organizzato nel cuore della città dall’assessorato alla Cultura del Comune, ricominciata dopo ben tre anni di stop. Già nel 2020, infatti, mentre i Fantaveicoli avevano fatto in tempo a sfilare prima dello scoppio della pandemia, l’evento del Martedì grasso imolese era stato annullato in extremis. E non era mai stato riproposto prima di ieri pomeriggio.

Interamente dedicata ai più piccoli, la manifestazione ha visto il concorso ‘Mascherine e biciclette’ (riservato ai bambini e bambine fino a 14 anni). Sono stati premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. In totale sono stati 47 i bambini e le bambine in concorso. Il concorso è stato vinto da Federico Fuzzi, con ‘Sistema astrospaziale; al secondo posto Federico Vannini, con ‘Giovane albero su prato fiorito’; al terzo posto Chiara Poggioli, con ‘Ricarichiamo il mondo’.

I premi di questo concorso sono stati offerti tutti da Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese. Il primo classificato si è aggiudicato 370 euro divisi tra card Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e buoni libri; il secondo classificato si è aggiudicato 230 euro divisi tra card Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e buoni libri e il terzo classificato 150 euro divisi tra card Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e buoni libri. A consegnare i premi sono stati, fra gli altri, Federica Guerrini della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune di Imola. Il sipario sul Carnevale, che ha vissuto domenica scorsa il suo momento clou con la sfilata dei Fantaveicoli, può così calare. In attesa del prossimo anno.